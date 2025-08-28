A Uefa definiu os confrontos da fase de liga na Champions League em sorteio realizado nesta quinta-feira (28). Com os 36 participantes do estágio geral com seus duelos já estabelecidos, alguns clássicos internacionais chamam atenção e prometem fortes emoções. Confira os principais jogos:

Bayern x Chelsea

Bayern e Chelsea têm um histórico marcante na Champions League, com destaque para a final de 2012, quando os Blues surpreenderam o mundo ao eliminar os Bávaros em plena Allianz Arena, nos pênaltis, e conquistaram o seu primeiro título de Liga dos Campeões.

O último duelo entre as equipes foi nas oitavas de final da temporada 2019/20, onde o Bayern deu o troco vencendo os dois jogos, somando 7 a 1 no agregado. Naquela edição, os alemães terminaram campeões batendo o PSG na decisão.

Real Madrid x Manchester City

O confronto entre Real Madrid e Manchester City, sem dúvidas, se tornou um dos maiores clássicos da década no futebol europeu. Essa será o quinto ano consecutivo em que as equipes vão se enfrentar na Champions. Desde 2021/22, os gigantes da Espanha e da Inglaterra se enfrentaram nas fases decisivas da Liga dos Campeões, com jogos marcados por viradas, goleadas e decisões nos pênaltis.

No confronto mais recente, na última temporada, os times se encontraram nos playoffs da fase eliminatória para saber quem conquistaria a vaga para as oitavas de final. No jogo de ida, o Real Madrid virou para cima do City e venceu por 3 a 2, e na volta, o clube merengue teve o trunfo de Mbappé, que marcou os três gols da vitória espanhola; o duelo terminou em 3 a 1.

Barcelona x PSG

O confronto entre Barcelona e PSG será um dos destaques da Champions, onde os clubes se reencontram pela primeira vez no novo formato da competição. Com craques na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro, como Raphinha, Yamal, Vitinha e Dembélé, ambos os clubes chamam atenção pelo estilo de jogo ofensivo e a qualidade dos atletas.

Os dois times protagonizaram alguns dos jogos mais marcantes da Champions nos últimos anos. Em 2017, o Barcelona venceu por 6 a 1 no Camp Nou, revertendo um 4 a 0 sofrido na ida — partida que ficou conhecida como "La Remontada". Já em 2021, foi o PSG quem avançou, vencendo por 4 a 1 fora de casa, com atuação de destaque de Kylian Mbappé.

Liverpool x Real Madrid

Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar na Champions. Confronto marcado por muita rivalidade, ambos se encontraram em cinco edições do torneio desde 2018, quase todas em fases eliminatórias.

Até o momento, os espanhóis levaram a melhor na maioria delas: venceram a final de 2018 por 3 a 1, eliminaram o Liverpool nas quartas de final em 2021 e voltou a superá-lo nas oitavas de final de 2023. Em 2022, também conquistou o título europeu derrotando o time inglês por 1 a 0 na decisão. No último confronto, os Reds venceram por 2 a 0 na fase de liga.

Chelsea x Barcelona

Chelsea e Barcelona protagonizaram duelos históricos na Champions League, principalmente entre os anos 2000 e 2012. Entre os encontros mais lembrados estão a semifinal de 2009, decidida nos acréscimos com gol de Iniesta, e a semifinal de 2011/2012, quando os Blues avançaram ao vencer clube catalão com Messi no auge da carreira, mais tarde, conquistaram o título inédito à época.

Desde então, os clubes voltaram a se cruzar menos frequentemente. A última vez em que se enfrentaram foi na temporada 2017/18, quando empataram em 1 a 1 no Stamford Bridge e, no Camp Nou, Messi liderou o Barça na vitória por 3 a 0.

PSG x Bayern

Sempre na briga pelos maiores títulos, PSG e Bayern também se encaram na fase de liga da Champions. O clube alemão terá a oportunidade de se "vingar" dos franceses, que os eliminaram nas quartas de final do Mundial de Clubes, por 2 a 0.

O duelo mais lembrado entre as equipes ocorreu na final da Champions 2019/20, em Lisboa, quando o Bayern venceu por 1 a 0 com gol de Kingsley Coman e conquistou seu sexto título europeu. Desde então, os dois clubes também se enfrentaram nas quartas de final da edição 2020/21, com o PSG levando a melhor no critério de gols fora de casa após um agregado de 3 a 3.

Em 2022/23, os clubes voltaram a se cruzar nas oitavas de final. Na ocasião, o Bayern eliminou o PSG vencendo por 1 a 0 fora de casa e 2 a 0 em Munique, encerrando mais uma campanha frustrante da equipe parisiense. Na fase de liga da temporada passada, os alemães também foram superiores: 1 a 0.

Novo modelo de fase de liga da Champions League

Depois das três rodadas eliminatórias e dos famigerados playoffs, que afunilaram-se a sete vagas (Kairat, Bodo/Glimt, Pafos, Club Brugge, Benfica, Qarabag e Copenhague foram os agraciados), a fase de liga está prestes a ter seu início. Mas para quem não acompanhou a última edição, tudo está diferente.

Antes, os times eram divididos em oito grupos com quatro cada, e os dois melhores de cada chave passavam às oitavas de final. Agora, o caminho é mais árduo: não há mais grupos, apenas uma classificação geral. Os times são divididos em quatro potes, e cada equipe enfrenta duas de cada pote.

Ao final das oito rodadas, os oito melhores colocados avançam direto para as oitavas de final. Já os que ficarem entre o nono e o 24° lugar disputam a fase de 16 avos, como espécie de repescagem, que define os outros oito qualificados e encaminha o mata-mata; e quem ficar de 25° a 36° dá adeus à disputa europeia, sem direito a descer para a Europa League, como antes era comum de ver.

Mudanças na Liga dos Campeões

A final da Champions League 2025/2026 está marcada para o dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A Uefa decidiu antecipar o horário da decisão, e o duelo será disputado às 13h (de Brasília).

