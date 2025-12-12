Mistura do Brasil com Egito: Pyramids teve ex-Flamengo e outros cinco brasileiros

O Pyramids enfrentará uma equipe brasileira pela primeira vez ao encarar o Flamengo na Copa Challenger, a semifinal Copa Intercontinental. Apesar disso, o clube egípcio tem forte ligação com o Brasil desde o início de sua trajetória, em 2018, quando contratou seis nomes conhecidos do país.

Fundado naquele ano, o Pyramids buscou reforços diretamente no mercado brasileiro. Rodriguinho, Carlos Eduardo, Ribamar, Keno e Arthur Caike se juntaram ao projeto. Este último, na época na Chapecoense, teve passagem pelo Flamengo em 2014.

Além dos atletas, o técnico Alberto Valentim trocou o Botafogo pelo clube do Egito na época. As passagens, porém, foram curtas: todos os jogadores retornaram ao Brasil em menos de uma temporada, assim como o treinador, que depois deu espaço a Ramón Díaz.

Mudança de gestão e esvaziamento de brasileiros

Sete anos depois, Ewerton Silva é o único brasileiro no elenco do Pyramids — e ele nunca atuou profissionalmente no Brasil. Em entrevista ao Lance!, o jornalista egípcio Hossam Mostafa explicou as mudanças no perfil de contratações do clube, sobretudo após a venda em 2019.

— O Pyramids realmente mudou sua estratégia de recrutamento depois que o clube foi vendido pelo saudita Turki Al-Sheikh ao atual proprietário, o emiradense Salem Al-Shamsi. Eles não gastam mais valores altos como no histórico "caso Keno", agora priorizam contratações moderadas, principalmente de jogadores africanos. Até o brasileiro que está hoje no elenco não é titular, porque seu nível não convenceu — detalhou.

A relação com o Brasil, no entanto, segue presente no elenco atual. Além de Ewerton, o Pyramids conta com "Dunga" e "Zico" no elenco. Esses são Mahmoud Abdelaati, volante que veste a camisa 13, e Mostafa Fathi Zaki, atacante camisa 11, que levam apelidos de históricos jogadores do futebol brasileiro — como o maior ídolo da história rubro-negra.

Flamengo e Pyramids se enfrentam no próximo sábado (13), às 14h (de Brasília), também no estádio Ahmad bin Ali. O vencedor se sagra campeão da Copa Challenger e enfrenta o PSG na decisão do Mundial, na próxima quarta-feira (17).

