menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flamengo x Pyramids: jornalistas cravam resultado do jogo no Mundial

Rubro-Negro faz semifinal do Intercontinental

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
07:10
Flamengo Cruz Azul Mundial
imagem cameraTime do Flamengo que entrou em campo diante do Cruz Azul na Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), o Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental. Diversos jornalistas do Lance! analisaram o confronto e votaram no resultado que consideram mais prováveis. Confira;

continua após a publicidade

➡️ Jornalista do Egito aponta falhas do Pyramids, adversário do Flamengo na Copa Intercontinental

Jornalistas do L! fazem palpites para Flamengo x Pyramids

Fla vence no tempo normal - 56%
Fla vence na prorrogação/pênaltis - 16%
Pyramids vence no tempo normal - 20%
Pyramids vence na prorrogação/pênaltis - 8%

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O confronto entre Flamengo e Pyramids vai decidir quem fará a final do Mundial contra o Paris Saint Germain, da França. 

Mais sobre o confronto

A vitória contra o Cruz Azul trouxe um título inédito para clubes da América do Sul: o Derby das Américas. Em 2024, quando o troféu surgiu, o Pachuca foi o vencedor ao bater o Botafogo por 3 a 0. Depois da conquista, o Flamengo vai pegar o Pyramids para garantir mais uma taça e manter o sonho do bi-mundial vivo nos torcedores.

continua após a publicidade

A bola vai rolar para o confronto decisivo no próximo sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.

Depois da estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental, muitos torcedores do Rubro-Negro pediram o jogador Everton Cebolinha como titular na semifinal. O técnico Filipe Luís vai decidir a escalação apenas no dia do jogo.

continua após a publicidade
Pedro durante treino em Doha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jogadores treinam antes de enfrentar o Pyramids (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as principais notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias