Flamengo x Pyramids: jornalistas cravam resultado do jogo no Mundial
Rubro-Negro faz semifinal do Intercontinental
Após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), o Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental. Diversos jornalistas do Lance! analisaram o confronto e votaram no resultado que consideram mais prováveis. Confira;
Jornalistas do L! fazem palpites para Flamengo x Pyramids
Fla vence no tempo normal - 56%
Fla vence na prorrogação/pênaltis - 16%
Pyramids vence no tempo normal - 20%
Pyramids vence na prorrogação/pênaltis - 8%
O confronto entre Flamengo e Pyramids vai decidir quem fará a final do Mundial contra o Paris Saint Germain, da França.
A vitória contra o Cruz Azul trouxe um título inédito para clubes da América do Sul: o Derby das Américas. Em 2024, quando o troféu surgiu, o Pachuca foi o vencedor ao bater o Botafogo por 3 a 0. Depois da conquista, o Flamengo vai pegar o Pyramids para garantir mais uma taça e manter o sonho do bi-mundial vivo nos torcedores.
A bola vai rolar para o confronto decisivo no próximo sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.
Depois da estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental, muitos torcedores do Rubro-Negro pediram o jogador Everton Cebolinha como titular na semifinal. O técnico Filipe Luís vai decidir a escalação apenas no dia do jogo.
