O novo formato da Champions League transformou a reta final da fase de liga em um cenário de pura pressão. Faltando duas rodadas, o Supercomputador da Opta atualizou suas projeções e colocou três gigantes espanhóis – Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid – em disputa direta por uma única vaga no top-8, posição que garante classificação imediata às oitavas.

Nas projeções gerais, o Arsenal aparece novamente como o time mais seguro do continente. A equipe de Mikel Arteta soma 22,46 pontos esperados e lidera com folga o mapa estatístico, reflexo de uma campanha equilibrada, com defesa sólida e ataque eficiente.

Logo atrás, o Bayern de Munique surge com 19,2 pontos esperados. A temporada bávara não tem o brilho de anos anteriores, mas a consistência mantém o clube como aposta confiável para avançar entre os primeiros.

O Manchester City completa o pódio, com 17,43 pontos esperados. A vitória sobre o Real Madrid na rodada passada teve impacto direto na simulação, elevando as chances da equipe de Guardiola. Em quarto, aparece o PSG com 16,63, ainda bem posicionado mesmo após o empate recente contra o Athletic Bilbao.

O top-6 da Opta é fechado por Atalanta (16,07), uma das surpresas da temporada europeia, e Liverpool (15,84), que voltou a subir nas projeções após vencer a Inter de Milão.

Briga espanhola por uma vaga na Champions League

É a partir da sétima posição que o cenário esquenta para os espanhóis. O Atlético de Madrid aparece como o mais bem colocado do trio, com 15,84 pontos esperados. O modelo projeta uma reta final ligeiramente mais favorável para o time de Diego Simeone, que conseguiu manter estabilidade nas últimas rodadas.

O Real Madrid vem logo na sequência, em oitavo, com 15,66 pontos esperados. A derrota para o Manchester City diminuiu a margem de segurança dos merengues, mas a Opta ainda vê o elenco de Xabi Alonso com condições reais de terminar entre os oito. Os números mostram que cada gol, cada detalhe, pode definir a permanência do Real na zona de classificação direta.

Jogadores do Real Madrid lamentando derrota na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Barcelona fecha a lista, em nono lugar, com 14,50 pontos esperados. Entre os três, é o que chega em situação mais delicada. A irregularidade ao longo da fase de liga, especialmente os pontos perdidos em partidas-chave, reduziu drasticamente as chances de alcançar o top-8. O Supercomputador coloca o time de Flick praticamente no limite da eliminação direta.

A disputa, segundo as projeções, deve se arrastar até a última rodada e será decidida por detalhes mínimos. O algoritmo aponta um cenário em que a diferença entre o sétimo e o nono colocado pode ser inferior a um ponto — algo raro em competições de pontos projetados.

