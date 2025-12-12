Atual comandante do América-MG, Alberto Valentim teve rápida passagem pelo Piramyds, do Egito, próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental. Quando o bilionário Turki Al-Sheikh comprou a equipe, em 2018, investiu fortemente no mercado brasileiro e, além do treinador, levou jogadores como Keno e Rodriguinho. Durante o seu período por lá, o técnico se impressionou com o comprometimento tático dos egípcios, como contou em entrevista ao Lance!.

— Em relação aos brasileiros e alguns jogadores egípcios, ao nível deles, o que chamou muita atenção na época foi o comprometimento deles com o lado tático. Eles compravam a ideia de fazerem tudo aquilo que a gente queria, dos treinos, eles queriam seguir à risca aquilo que a gente pedia, com a criatividade, com a qualidade dos brasileiros que foram com a gente naquela oportunidade — relatou.

Quatro atletas do atual elenco do Piramyds já estavam na época da passagem de Valentim. E o técnico guarda boas recordações de um deles: o volante Mahmoud Abdelaat, apelidado de Dunga, justamente em referência ao ex-jogador brasileiro.

— Eu me lembro bem do Dunga, que é um jogador que eu mesmo na época lembro que pedi para ficar. Um jogador versátil na frente da zaga, um meio-campista mais central — relembrou.

O treinador do América-MG vê o Flamengo favorito para o confronto deste sábado (13), que vale vaga na final contra o PSG, mas acredita que os egípcios podem causar dificuldades, especialmente pelo nervosismo de um jogo mata-mata.

— Mesmo que o Pyramids tenha crescido muito e surpreendido eliminando times importantes, eu vejo o Flamengo favorito. O que eu sempre falo é sobre o regulamento. Quando se trata de fases no mata-mata, o clube grande precisa estar muito atento, porque, mesmo tendo um grande treinador, que é o Filipe Luís, e um grande elenco, que eu acho que hoje é o maior da América do Sul, em um jogo só, em um mata-mata, se você não estiver muito atento, acaba sendo desclassificado por um time de menor expressão, com um elenco que não seja tão qualificado — opinou.

Ainda assim, Valentim acredita que o Rubro-Negro estará na final da Copa Intercontinental.

— Então, eu vejo o Flamengo favorito, sim, mas com um nível de atenção muito grande para fazer o que tem que ser feito. E eu acredito que o Flamengo vai passar, por tudo que envolve hoje a realidade do clube, com seriedade, com o perfil do treinador e dos jogadores que estão lá — completou.

Jogadores do Flamengo levantam taça do Derby das Américas, conquistado por vitória contra o Cruz Azul na Copa Intercontinental (Foto: Karim Jaafar / AFP)

A passagem de Alberto Valentim pelo Piramyds

Alberto Valentim foi treinador do Piramyds por apenas 46 dias, com três jogos oficiais, duas vitórias e um empate. Apesar do ótimo início de trabalho, foi demitido de forma polêmica após discordar do dono do clube sobre a escalação do brasileiro Ribamar.

Naquele ano, Turki Al-Sheikh adquiriu o time Al Assouty Sport, mudou seu nome, localização e deu início ao projeto ambicioso, que passou pela contratação de brasileiros e tinha como objetivo desafiar o domínio do Al-Ahly, principal clube do país e do continente africano. No entanto, os planos não foram para frente, pelo menos não sob sua gestão.

— O Sheik tinha uma ambição muito grande no sentido de ser o maior clube do Egito. Então, tudo aquilo que ele estava construindo no momento, com contratações de brasileiros, jogadores importantes no Egito e no continente, seria para transformar o Pyramids no maior clube do Egito naquele ano — detalhou Valentim.

Apenas um ano depois de fundar o Piramyds, o Sheik passou o controle para Salem Al Shamsi, dos Emirados Árabes Unidos. Com o novo dono, o perfil de contratações mudou e os holofotes saíram do mercado brasileiro. Por outro lado, a evolução foi atingida: o time foi vice-campeão egípcio em 2021–22, 2022–23, 2023–24. Na última temporada, foi além e conquistou o título da Liga dos Campeões da África, motivo pelo qual joga a Copa Intercontinental deste ano.

Flamengo x Piramyds na Copa Intercontinental

Flamengo e Piramyds se enfrentam neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar, pela Copa Challenger, partida que define o adversário do Paris Saint-Germain na decisão. Enquanto o Rubro-Negro passou pelo Cruz Azul, do México, os egípcios eliminaram Auckland City, da Nova Zelândia, e Al-Ahli, da Arábia Saudita.