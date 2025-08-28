Presidente do PSG manda recado ao elenco após sorteio na Champions

Presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi mandou recado ao elenco após o sorteio dos confrontos da Champions League. O mandatário pediu para que os jogadores esqueçam o que aconteceu na temporada passada e foquem em repetir a dose e buscar um novo título continental.

- É a melhor competição de clubes do mundo. Esquecemos o ano passado. Estamos pensando nesta temporada. Confiança sem trabalho não é nada. Estamos pensando jogo a jogo. Vencemos na temporada passada, mas estamos pensando nesta temporada - disse Al-Khelaifi, presidente do PSG.

Na fase de liga, o PSG encara Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athetic Bilbao. Atual campeão da Champions League, a equipe de Luis Enrique encara uma tabela complicada visando a classificação ao mata-mata do torneio.

Na última temporada, o PSG conquistou vaga aos playoffs da Champions League após fazer um início ruim na fase de liga. No mata-mata, os franceses derrotaram Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Inter de Milão.

Fase do PSG antes da Champions League

No início da temporada, o PSG segue invicto antes da estreia na Champions League. A equipe de Luis Enrique conquistou a inédita Supercopa da Europa nos pênaltis após o empate com o Tottenham por 2 a 2, além de ter vencido Nantes e Angers nas primeiras partidas da Ligue 1.

O clube francês ainda encara Toulouse e Lens antes de iniciar sua trajetória na Liga dos Campeões entre os dias 16 e 18 de setembro. A expectativa é de que a Uefa libere o calendário completo de jogos no sábado (30).

