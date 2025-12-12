Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os campeonatos Alemão, Francês, Espanhol e Turco, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 12 de dezembro de 2025)

Campeonato Alemão

Union Berlin x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Jogos de hoje: o Leipzig entra em campo pela Bundesliga (Foto: Sascha Schuermann / AFP)

Campeonato Italiano

Lecce x Pisa – 16h45 – Disney+

Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Girona – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

Kasimpasa x Gençlerbirligi – 14h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Werder Bremen (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Greuther Fürth x Hertha Berlin – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Dynamo Dresden x Eintracht Braunschweig – 14h30 – RC Sport e OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Ulm x Osnabrück – 15h – OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Annecy x Le Mans – 16h – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

De Graafschap x Roda JC – 16h – Canal CaloSalvador

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

West Bromwich x Sheffield United – 17h – Disney+

