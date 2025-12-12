Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (12/12/2025)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os campeonatos Alemão, Francês, Espanhol e Turco, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 12 de dezembro de 2025)
Campeonato Alemão
Union Berlin x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Campeonato Italiano
Lecce x Pisa – 16h45 – Disney+
Campeonato Espanhol
Real Sociedad x Girona – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
Kasimpasa x Gençlerbirligi – 14h – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Werder Bremen (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Greuther Fürth x Hertha Berlin – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Dynamo Dresden x Eintracht Braunschweig – 14h30 – RC Sport e OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Ulm x Osnabrück – 15h – OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Annecy x Le Mans – 16h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
De Graafschap x Roda JC – 16h – Canal CaloSalvador
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
West Bromwich x Sheffield United – 17h – Disney+
