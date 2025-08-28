Jornal europeu sobre Barcelona na Champions League: ‘Favorito após 11 anos’
Time ficou por pouco de chegar na final na edição passada
Após anos de decepções e eliminações dolorosas, o Barcelona volta a ser visto como um dos favoritos a Champions League, algo que não acontecia desde 2015, quando conquistou o título pela última vez. O jornal espanhol "Marca" destacou que, após 11 anos, o Barça chega à Europa com status de candidato real à taça mais importante do continente.
A lembrança mais recente de glória remete à final contra a Juventus, em Berlim, no primeiro ano de Luis Enrique. Naquela temporada, o clube conquistou a tríplice coroa com o protagonismo do trio “MSN” – Messi, Suárez e Neymar. No entanto, a partir dali, a trajetória europeia dos blaugranas passou a ser marcada por frustrações, eliminatórias inesperadas e crises que afastaram o time do protagonismo internacional.
Década do Barcelona é marcada por quedas dolorosas na Champions
O caminho do Barcelona na Champions League pós-2015 foi repleto de tropeços que ficaram marcados na memória dos torcedores. Sob o comando de Ernesto Valverde, o time venceu títulos domésticos, mas também sofreu duas das viradas mais emblemáticas da competição: contra a Roma, em 2018, e diante do Liverpool, em 2019.
Depois, com Quique Setién, veio o que muitos consideram o fundo do poço: a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, em Lisboa, nas quartas de final da edição 2019/20. Ronald Koeman tentou recolocar a equipe nos trilhos, mas caiu cedo, ainda nas oitavas, contra o PSG.
A chegada de Xavi Hernández representou esperança de reconstrução, mas os resultados na Champions League não corresponderam. O Barça caiu na fase de grupos em duas temporadas seguidas, disputando a Europa League – algo que não acontecia havia 18 anos. Mesmo assim, em sua última temporada, o time voltou a liderar um grupo europeu, eliminou o Napoli nas oitavas e chegou até as quartas, caindo para o PSG em uma eliminatória marcada pela expulsão de Ronald Araújo.
Hansi Flick retoma com a confiança do clube
Agora, a aposta do Barcelona é no comando de Hansi Flick. O treinador alemão inicia sua segunda temporada no clube, após um primeiro ano de impacto imediato. O Barça conquistou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa, e só não foi além na Champions League porque um gol da Inter de Milão nos acréscimos tirou a vaga em mais uma final.
A consistência mostrada sob a liderança de Flick reacendeu a confiança de que o Barcelona pode novamente brigar pelo título europeu. Para o jornal Marca, o projeto esportivo consolidado, aliado ao amadurecimento da equipe, coloca os blaugranas de volta entre os favoritos ao troféu, algo que não acontecia há 11 anos.
Jogadores importantes como Ter Stegen, Koundé, De Jong, Lewandowski e Raphinha dão experiência e solidez ao elenco. Ao mesmo tempo, a explosão de jovens como Lamine Yamal e Pau Cubarsí trouxe energia e qualidade para enfrentar qualquer adversário. Yamal, inclusive, é visto como o grande líder técnico da equipe, sendo a referência do ataque do clube, mesmo com a pouca idade.
Apesar da confiança renovada, o discurso do elenco evita colocar a Champions League como uma obsessão. Em sua renovação de contrato, Koundé destacou que o título europeu é um objetivo claro, mas o time encara a competição com equilíbrio. O aprendizado das eliminações passadas faz parte do processo de amadurecimento de um grupo que, desta vez, parece mais preparado.
Para o Marca, a combinação entre a base jovem e a experiência de peças consolidadas oferece ao Barcelona a chance de sonhar grande. E, depois da boa campanha na última temporada, há a sensação de que os erros do passado ficaram para trás. O clube catalão não se apresenta como favorito apenas pelo peso da camisa, mas pelo desempenho recente e pela evolução sob comando técnico.
