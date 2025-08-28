Dirigente do Real Madrid elogia rivais e vê dificuldade na Champions

Dirigente do Real Madrid, Emilio Butragueño comentou sobre os rivais da equipe após o sorteio na Champions League. O clube merengue encara cinco campeões continentais em busca da classificação ao mata-mata da competição.

- Todos os rivais têm um grande nível e será muito exigente. O calendário da temporada é apertado. Todos os jogadores serão muito importantes. Todos sabem o que essa competição significa para a gente, então a vemos com muita esperança. Somos capazes de conseguir nosso objetivos, corresponder as expectativas e superar os desafios que teremos. Sabemos das dificuldades que nos esperam, mas espero que o elenco tenha recursos para encarar a temporada - disse em entrevista aos meios após o sorteio.

Na última Champions League, o Real Madrid decepcionou e foi eliminado nas quartas de final do torneio para o Arsenal. A equipe espanhola busca dar uma resposta e voltar a brigar pelo título conquistado pela última vez em 2023/2024.

Na atual edição da Champions, o Real Madrid encara Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marseille, Olympiacos, Monaco e Kairat. A definição do calendário de jogos deve ser divulgada pela Uefa no fim de semana.

Real Madrid x Manchester City na Champions

Na Champions League, o Real Madrid receberá o Manchester City em data a ser definida pela Uefa nos próximos dias. Butragueño comentou sobre o confronto que promete muita emoção na fase de liga do torneio.

- A gente se conhece muito bem. Equipes de níveis máximos. São partidas que serão fantásticas para o torcedor.

Com 15 títulos de Champions League, o Real Madrid busca ampliar seu recorde de títulos e retomar o protagonismo na Europa. Além disso, a equipe de Xabi Alonso busca classificação para o Mundial de Clubes de 2029.

