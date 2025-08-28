menu hamburguer
Futebol Internacional

Dirigente do Real Madrid elogia rivais e vê dificuldade na Champions

Equipe espanhola encara Liverpool e Manchester City

Emilio Butragueño na sede do sorteio da Champions League como representante do Real Madrid
imagem cameraEmilio Butragueño na sede do sorteio da Champions League como representante do Real Madrid (Foto: Frederic Dides/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
17:43
Dirigente do Real Madrid, Emilio Butragueño comentou sobre os rivais da equipe após o sorteio na Champions League. O clube merengue encara cinco campeões continentais em busca da classificação ao mata-mata da competição.

➡️ Uefa define confrontos da fase de liga da Champions League; veja

- Todos os rivais têm um grande nível e será muito exigente. O calendário da temporada é apertado. Todos os jogadores serão muito importantes. Todos sabem o que essa competição significa para a gente, então a vemos com muita esperança. Somos capazes de conseguir nosso objetivos, corresponder as expectativas e superar os desafios que teremos. Sabemos das dificuldades que nos esperam, mas espero que o elenco tenha recursos para encarar a temporada - disse em entrevista aos meios após o sorteio.

Na última Champions League, o Real Madrid decepcionou e foi eliminado nas quartas de final do torneio para o Arsenal. A equipe espanhola busca dar uma resposta e voltar a brigar pelo título conquistado pela última vez em 2023/2024.

Na atual edição da Champions, o Real Madrid encara Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique Marseille, Olympiacos, Monaco e Kairat. A definição do calendário de jogos deve ser divulgada pela Uefa no fim de semana.

Real Madrid x Manchester City na Champions

Na Champions League, o Real Madrid receberá o Manchester City em data a ser definida pela Uefa nos próximos dias. Butragueño comentou sobre o confronto que promete muita emoção na fase de liga do torneio.

- A gente se conhece muito bem. Equipes de níveis máximos. São partidas que serão fantásticas para o torcedor.

Com 15 títulos de Champions League, o Real Madrid busca ampliar seu recorde de títulos e retomar o protagonismo na Europa. Além disso, a equipe de Xabi Alonso busca classificação para o Mundial de Clubes de 2029.

Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga
Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga (Foto: Cesar Manso/AFP)

