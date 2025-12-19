menu hamburguer
Ex-Vasco, Caio Eduardo atinge a marca de 50 jogos como profissional nos Emirados Árabes

Meia estreou como profissional em 2021, pelo Cruz-maltino

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
20:33
Caio Eduardo em ação pelo Al-Ittihad Kalba (Foto: Divulgação/Al-Ittihad Kalba)
imagem cameraCaio Eduardo em ação pelo Al-Ittihad Kalba (Foto: Divulgação/Al-Ittihad Kalba)
O meia Caio Eduardo, revelado pelas categorias de base do Vasco da Gama, alcançou recentemente a marca de 50 partidas oficiais como jogador profissional. Atualmente em sua terceira temporada pelo Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, o atleta de 22 anos soma 54 jogos na carreira, dos quais 53 foram disputados em solo estrangeiro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador manifestou satisfação com o retrospecto acumulado desde sua saída do futebol brasileiro. Segundo o atleta, a continuidade em campo é um pilar para o desenvolvimento de suas metas futuras no esporte.

— Chegar a 50 partidas oficiais como profissional me deixa muito orgulhoso. Sou bastante jovem e tenho certeza que esse número ainda aumentará muito. Tenho alguns objetivos ambiciosos na carreira e estar sempre em campo é fundamental para atingi-los — afirmou o meio-campista.

Caio Eduardo em treinamento do Al-Ittihad Kalba (Foto: Divulgação/Al-Ittihad Kalba)
Caio Eduardo em treinamento do Al-Ittihad Kalba (Foto: Divulgação/Al-Ittihad Kalba)

Memória da estreia no Brasil

Apesar da trajetória consolidada no exterior, Caio Eduardo mantém o registro de sua única atuação profissional no Brasil, ocorrida em abril de 2021. Na ocasião, o meia defendeu o Vasco da Gama na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, em partida válida pelo Campeonato Carioca, quando atuou por aproximadamente 20 minutos.

O jogador relembrou a experiência de subir da base para o elenco principal do clube carioca aos 18 anos e o impacto de dividir o campo com atletas que antes acompanhava como torcedor.

— Gravei muito, pois o grande sonho de um atleta da base é chegar aos profissionais. Eu tinha apenas 18 anos e estava entre os caras que eu via da arquibancada até dias antes. Foi realmente inesquecível — relembrou o atleta.

Caio Eduardo em ação pelo Vasco (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)
Caio Eduardo em ação pelo Vasco (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

