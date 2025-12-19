Ex-Vasco, Caio Eduardo atinge a marca de 50 jogos como profissional nos Emirados Árabes
Meia estreou como profissional em 2021, pelo Cruz-maltino
O meia Caio Eduardo, revelado pelas categorias de base do Vasco da Gama, alcançou recentemente a marca de 50 partidas oficiais como jogador profissional. Atualmente em sua terceira temporada pelo Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, o atleta de 22 anos soma 54 jogos na carreira, dos quais 53 foram disputados em solo estrangeiro.
O jogador manifestou satisfação com o retrospecto acumulado desde sua saída do futebol brasileiro. Segundo o atleta, a continuidade em campo é um pilar para o desenvolvimento de suas metas futuras no esporte.
— Chegar a 50 partidas oficiais como profissional me deixa muito orgulhoso. Sou bastante jovem e tenho certeza que esse número ainda aumentará muito. Tenho alguns objetivos ambiciosos na carreira e estar sempre em campo é fundamental para atingi-los — afirmou o meio-campista.
Memória da estreia no Brasil
Apesar da trajetória consolidada no exterior, Caio Eduardo mantém o registro de sua única atuação profissional no Brasil, ocorrida em abril de 2021. Na ocasião, o meia defendeu o Vasco da Gama na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, em partida válida pelo Campeonato Carioca, quando atuou por aproximadamente 20 minutos.
O jogador relembrou a experiência de subir da base para o elenco principal do clube carioca aos 18 anos e o impacto de dividir o campo com atletas que antes acompanhava como torcedor.
— Gravei muito, pois o grande sonho de um atleta da base é chegar aos profissionais. Eu tinha apenas 18 anos e estava entre os caras que eu via da arquibancada até dias antes. Foi realmente inesquecível — relembrou o atleta.
