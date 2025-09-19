Rivaldo comenta nova fase do Real Madrid e caminho na Champions League

A Champions League 2025/26 começou nesta semana, e Rivaldo, campeão da edição de 2002/03, falou em entrevista exclusiva à "Betfair" sobre os principais destaques da competição mais prestigiada do continente. O craque comentou as novidades no formato de liga do torneio com a possibilidade de mais clubes da Europa nas disputas e também apontou quem é seu candidato ao título e para quem vai sua torcida.

As estrelas do Real Madrid e o deslocamento recorde na competição

Rivaldo analisou o elenco do Real Madrid, que entra na temporada com muitas estrelas e agora sob o comando de Xabi Alonso, ex-jogador da equipe.

— Acho que se tirar a vaidade dos jogadores, cada jogador buscar um objetivo coletivo e, principalmente, eles entenderem que precisam ser uma grande família, o treinador vai conseguir unir esse elenco pelo bem do Real Madrid. O clube possui um elenco recheado de jogadores com muita qualidade e que tem tudo para fazer um espetáculo toda vez que entrar em campo.

O craque falou que a equipe precisará evitar polêmicas para conquistar vitórias e títulos.

— Se os problemas fora de campo se resolverem e eles se entenderem dentro das quatro linhas como uma família, vejo que o Xabi Alonso terá um trabalho positivo nesta temporada. Ele jogou no time no passado e sabe o que precisa ser feito para armar o Real Madrid da melhor forma. E pela tradição na Champions e pela qualidade que tem no elenco, o Real Madrid tem tudo para sonhar com o título mais uma vez — destacou o ex-meia.

Com o novo formato da Champions League e a inclusão de times menores de países mais distantes do centro europeu, o Real Madrid e outros clubes enfrentarão longos deslocamentos, como a viagem dos Merengues para o Cazaquistão, no confronto contra o Kairat Almaty.

Rivaldo comenta detalhes da trajetória que o Real Madrid fará na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

— Se está no regulamento e, se o clube do Cazaquistão está classificado na competição, acho que tem que jogar. Não vejo problema nisso. Claro que, nas viagens, tem fuso horário, deslocamento longo, mas hoje os aviões são confortáveis, os jogadores descansam bem, fazem um jogo de 90 minutos, depois voltam a descansar. Os clubes e os jogadores estão acostumados. Em pré-temporada, viajam para a China, para qualquer lugar, e ninguém reclama. Se estou em uma Champions, jamais reclamaria de entrar em um avião em primeira classe, descansar, dormir, jogar os 90 minutos e depois voltar tranquilamente. Vejo muitos clubes viajando para amistosos para faturar e fazem percursos longos sem preocupação com os jogadores. A Champions tem esse formato, é o regulamento, e os times têm que ir lá e jogar — avaliou Rivaldo, em entrevista à Betfair.

