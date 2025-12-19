Rivais de Manchester brigam por atacante da Premier League; veja

Manchester City e Manchester United estão dispostos a travar uma briga por atacante sensação da Premier League. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os rivais de Manchester são os principais candidatos para assegurar a contratação de Antoine Semenyo, do Bournemouth, que deve deixar o clube em janeiro.

Além da dupla de Manchester, Liverpool e Tottenham estiveram no circuito de rumores com relação ao futuro de Semenyo. Porém, não estão tão firmes quanto City e United. Os Reds chegaram a fazer contato com o staff do atacante e o Bounemouth em novembro, enquanto que o Tottenham não avançou em conversas até então.

A tendência é que Antoine Semenyo deixe o Bounemouth já na janela de transferências de inverno europeu. Além disso, Fabrizio Romano informa que existe uma clásula de 65 milhões de libras (R$ 482 milhões na cotação atual) válida até o dia 10 do próximo mês de janeiro. Com esta situação, City e United já iniciaram os contatos com Semenyo e o Bournemouth, mas a decisão cabe ao jogador.

Antoine Semenyo é alvo do United e do City (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Semenyo é sensação da Premier League 2025/26

Antoine Semenyo começou a se destacar pelo Bournemouth há duas temporadas, quando marcou oito gols e concedeu duas assistências na Premier League de 2023/24. No ano seguinte, o atacante elevou seus números, balançando as redes 11 vezes e contribuindo com cinco passes para gols. No entanto, 2025/26 vem sendo a grande provação do ganês de 25 anos, colocando-se como um dos principais artilheiros do Campeonato Inglês, com sete tentos, e gerando três assistências. Tudo isso em 15 rodadas, o que justifica o interesse de City e United.

