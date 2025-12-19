Morato projeta maratona de jogos do Forest na Premier League

O zagueiro Morato consolidou-se como o jogador brasileiro com maior tempo em campo pelo Nottingham Forest na temporada 2025/26. Com seis atletas do Brasil no elenco — o maior número entre os clubes da Premier League —, o defensor de 24 anos acumula 1.204 minutos em 15 partidas, superando os compatriotas Murillo (1.104 minutos), John, Jair, Douglas Luiz e Igor Jesus (1.055 minutos).

O Forest atravessa um período de recuperação na Premier. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham na última rodada, a equipe ampliou para cinco pontos a distância em relação à zona de rebaixamento. Morato, contratado em 2024 junto ao Benfica, analisou a evolução tática do time após as mudanças no comando técnico ocorridas no início do ciclo.

— Tivemos um início mais difícil com as trocas de treinadores, mas claramente a equipe hoje já tem uma identidade e uma força nos confrontos. Estou feliz com a sequência, mas certo de que temos muito a evoluir — afirmou o defensor.

Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Sequência decisiva e marcas individuais

A equipe se prepara para uma maratona de seis partidas em um intervalo de 19 dias, com média de um jogo a cada três dias até o início de janeiro. A série começa nesta segunda-feira (22), em um confronto direto contra o Fulham, e inclui adversários como Manchester City, Everton, Aston Villa e West Ham pela liga, além do duelo contra o Wrexham pela Copa da Inglaterra no dia 9 de janeiro.

O zagueiro destacou a necessidade de preparação física e mental do grupo para o acúmulo de compromissos no calendário inglês.

— Estamos em um bom momento e sabemos que essa sequência define muita coisa na competição e precisamos ter o elenco todo preparado para fazer o melhor. Vamos pensar jogo a jogo, e o jogo contra o Fulham, hoje, é o que realmente importa — completou o atleta.

Em sua segunda temporada na Inglaterra, Morato está próximo de atingir a marca de 50 jogos oficiais pelo Nottingham Forest, restando três partidas para completar o feito.

