menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Morato projeta maratona de jogos do Forest na Premier League

Equipe do zagueiro brasileiro busca recuperação na competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
21:58
Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
imagem cameraMorato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Morato consolidou-se como o jogador brasileiro com maior tempo em campo pelo Nottingham Forest na temporada 2025/26. Com seis atletas do Brasil no elenco — o maior número entre os clubes da Premier League —, o defensor de 24 anos acumula 1.204 minutos em 15 partidas, superando os compatriotas Murillo (1.104 minutos), John, Jair, Douglas Luiz e Igor Jesus (1.055 minutos).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Forest atravessa um período de recuperação na Premier. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham na última rodada, a equipe ampliou para cinco pontos a distância em relação à zona de rebaixamento. Morato, contratado em 2024 junto ao Benfica, analisou a evolução tática do time após as mudanças no comando técnico ocorridas no início do ciclo.

continua após a publicidade

— Tivemos um início mais difícil com as trocas de treinadores, mas claramente a equipe hoje já tem uma identidade e uma força nos confrontos. Estou feliz com a sequência, mas certo de que temos muito a evoluir — afirmou o defensor.

Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Sequência decisiva e marcas individuais

A equipe se prepara para uma maratona de seis partidas em um intervalo de 19 dias, com média de um jogo a cada três dias até o início de janeiro. A série começa nesta segunda-feira (22), em um confronto direto contra o Fulham, e inclui adversários como Manchester City, Everton, Aston Villa e West Ham pela liga, além do duelo contra o Wrexham pela Copa da Inglaterra no dia 9 de janeiro.

continua após a publicidade

O zagueiro destacou a necessidade de preparação física e mental do grupo para o acúmulo de compromissos no calendário inglês.

— Estamos em um bom momento e sabemos que essa sequência define muita coisa na competição e precisamos ter o elenco todo preparado para fazer o melhor. Vamos pensar jogo a jogo, e o jogo contra o Fulham, hoje, é o que realmente importa — completou o atleta.

Em sua segunda temporada na Inglaterra, Morato está próximo de atingir a marca de 50 jogos oficiais pelo Nottingham Forest, restando três partidas para completar o feito.

Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias