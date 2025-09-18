menu hamburguer
Futebol Internacional

Com recorde e goleadas, veja todos os resultados da primeira rodada da Champions League

Rodada teve 67 gols e diversos jogos emocionantes

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
20:07
Nesta semana, de terça-feira (16) a quinta-feira (18), foi realizada a primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com 67 gols marcados, a rodada ficou marcada por goleadas e grandes jogos, principalmente em Turim, com 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund, a vitória emocionante do Liverpool e a goleada do Frankfurt sobre o Galatasaray. Confira abaixo os destaques da primeira rodada da principal competição do Velho Continente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

1ª Rodada da Champions League - Resultados

Juventus 4x4 Borussia Dortmund

Na terça-feira (17), Juventus e Borussia Dortmund protagonizaram um jogo eletrizante na estreia da Champions League e empataram por 4 a 4, em Turim. Após um primeiro tempo de poucas emoções, o duelo ganhou intensidade na etapa final, com oito gols marcados. Os alemães chegaram a abrir 4 a 2 no placar, mas a Juve buscou o empate nos acréscimos com gols de Vlahović e Kelly.

juventus-borussia-dortmund-champions-league
Lloyd Kelly empatou o duelo no último lance (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Liverpool 3x2 Atlético de Madrid

O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, em Anfield, na quarta-feira (17), com gol decisivo de Virgil van Dijk nos acréscimos. Os Reds abriram 2 a 0 nos minutos iniciais — o primeiro contra e o segundo de Salah —, mas Marcos Llorente empatou para os visitantes com dois gols, o segundo aproveitando um desvio.

Van Dijk comemora o gol da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)
Van Dijk comemora o gol da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Manchester City 2x0 Napoli

Na quinta-feira (18), o Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, no Etihad Stadium. Com vantagem numérica após a expulsão de Di Lorenzo no primeiro tempo, os Cityzens abriram o placar com Erling Haaland, com toque de cabeça após passe de Foden. Minutos depois, Jeremy Doku ampliou depois de jogada individual. Com a expulsão do lateral, Antonio Conte decidiu retirar Kevin De Bruyne — agora no Napoli, no retorno à Manchester — para reforçar a defesa.

Com o gol marcado, Erling Haaland alcançou novo recorde na Champions. O atacante norueguês chegou aos 50º gol em 49 partidas, o mais rápido na história da Champions League e superou Ruud van Nistelrooy, que marcou 50 em 62 jogos.

Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League
Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

PSG 4x0 Atalanta

Na quarta-feira (17), PSG estreou com goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta, no Parc des Princes. Marquinhos abriu o placar aos 3 minutos após jogada que teve participação de Bradley Barcola e Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia ampliou com um golaço aos 39. No segundo tempo, Nuno Mendes marcou aos seis minutos e Gonçalo Ramos fechou nos acréscimos; Barcola ainda teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou um pênalti na etapa inicial.

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Jogadores do PSG em comemoração no terceiro gol da vitória por 4 a 0 na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Frankfurt 5x1 Galatasaray

Na quinta-feira (18), o Frankfurt goleou o Galatasaray por 5 a 1, na Deutsche Bank Park. Os alemães saíram atrás, com gol de Yunus Akgün. Porém, após gol contra de Davison Sánchez, as Águias partiram para cima e rapidamente viraram, com Can Uzun, e ampliaram com outro gol contra, dessa vez de Wilfried Singo. Na segunda etapa, Jonathan Burkardt e Ansgar Knauff selaram a goleada.

Outros resultados

Terça-feira (16)

  • Athletic de Bilbao 0x2 Arsenal
  • Tottenham 1x0 Villarreal
  • PSV 1x3 Union Saint-Gilloise
  • Benfica 2x3 Qarabag
  • Real Madrid 2x1 Olympique de Marselha

Quarta-feira (17)

  • Olympiacos 0x0 Pafos
  • Ajax 0x2 Inter de Milão
  • Slavia Praga 2x2 Bodø/Glimt
  • Bayern de Munique 3x1 Chelsea

Quinta-feira (18)

  • Copenhague 2x2 Bayer Leverkusen
  • Club Brugge 4x1 Mônaco
  • Sporting 4x1 Kairat
  • Newcastle 1x2 Barcelona

Tabela da Champions League 2025/26

1Frankfurt13+4

2

PSG

1

3

+4

3

Club Brugge

1

3

+3

4

Sporting

1

3

+3

5

USG

1

3

+2

6

Bayern

1

3

+2

7

Arsenal

1

3

+2

8

Inter

1

3

+2

9

Manchester City

1

3

+2

10

Qarabag

1

3

+1

11

Liverpool

1

3

+1

12

Barcelona

1

3

+1

13

Real Madrid

1

3

+1

14

Tottenham

1

3

+1

15

Borussia Dortmund

1

1

0

16

Juventus

1

1

0

17

Bayer Leverkusen

1

1

0

18

Bodø/Glimt

1

1

0

19

Copenhague

1

1

0

20

Slavia Praga

1

1

0

21

Olympiacos

1

1

0

22

Pafos

1

1

0

23

Atlético Madrid

1

0

-1

24

Benfica

1

0

-1

25

Olympique

1

0

-1

26

Newcastle

1

0

-1

27

Villarreal

1

0

-1

28

Chelsea

1

0

-2

29

PSV

1

0

-2

30

Ajax

1

0

-2

31

Athletic Bilbao

1

0

-2

32

Napoli

1

0

-2

33

Kairat

1

0

-3

34

Mônaco

1

0

-3

35

Galatasaray

1

0

-4

36

Atalanta

1

0

-4

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

