Com recorde e goleadas, veja todos os resultados da primeira rodada da Champions League
Rodada teve 67 gols e diversos jogos emocionantes
Nesta semana, de terça-feira (16) a quinta-feira (18), foi realizada a primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com 67 gols marcados, a rodada ficou marcada por goleadas e grandes jogos, principalmente em Turim, com 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund, a vitória emocionante do Liverpool e a goleada do Frankfurt sobre o Galatasaray. Confira abaixo os destaques da primeira rodada da principal competição do Velho Continente.
1ª Rodada da Champions League - Resultados
Juventus 4x4 Borussia Dortmund
Na terça-feira (17), Juventus e Borussia Dortmund protagonizaram um jogo eletrizante na estreia da Champions League e empataram por 4 a 4, em Turim. Após um primeiro tempo de poucas emoções, o duelo ganhou intensidade na etapa final, com oito gols marcados. Os alemães chegaram a abrir 4 a 2 no placar, mas a Juve buscou o empate nos acréscimos com gols de Vlahović e Kelly.
Liverpool 3x2 Atlético de Madrid
O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, em Anfield, na quarta-feira (17), com gol decisivo de Virgil van Dijk nos acréscimos. Os Reds abriram 2 a 0 nos minutos iniciais — o primeiro contra e o segundo de Salah —, mas Marcos Llorente empatou para os visitantes com dois gols, o segundo aproveitando um desvio.
Manchester City 2x0 Napoli
Na quinta-feira (18), o Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, no Etihad Stadium. Com vantagem numérica após a expulsão de Di Lorenzo no primeiro tempo, os Cityzens abriram o placar com Erling Haaland, com toque de cabeça após passe de Foden. Minutos depois, Jeremy Doku ampliou depois de jogada individual. Com a expulsão do lateral, Antonio Conte decidiu retirar Kevin De Bruyne — agora no Napoli, no retorno à Manchester — para reforçar a defesa.
Com o gol marcado, Erling Haaland alcançou novo recorde na Champions. O atacante norueguês chegou aos 50º gol em 49 partidas, o mais rápido na história da Champions League e superou Ruud van Nistelrooy, que marcou 50 em 62 jogos.
PSG 4x0 Atalanta
Na quarta-feira (17), PSG estreou com goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta, no Parc des Princes. Marquinhos abriu o placar aos 3 minutos após jogada que teve participação de Bradley Barcola e Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia ampliou com um golaço aos 39. No segundo tempo, Nuno Mendes marcou aos seis minutos e Gonçalo Ramos fechou nos acréscimos; Barcola ainda teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou um pênalti na etapa inicial.
Frankfurt 5x1 Galatasaray
Na quinta-feira (18), o Frankfurt goleou o Galatasaray por 5 a 1, na Deutsche Bank Park. Os alemães saíram atrás, com gol de Yunus Akgün. Porém, após gol contra de Davison Sánchez, as Águias partiram para cima e rapidamente viraram, com Can Uzun, e ampliaram com outro gol contra, dessa vez de Wilfried Singo. Na segunda etapa, Jonathan Burkardt e Ansgar Knauff selaram a goleada.
Outros resultados
Terça-feira (16)
- Athletic de Bilbao 0x2 Arsenal
- Tottenham 1x0 Villarreal
- PSV 1x3 Union Saint-Gilloise
- Benfica 2x3 Qarabag
- Real Madrid 2x1 Olympique de Marselha
Quarta-feira (17)
- Olympiacos 0x0 Pafos
- Ajax 0x2 Inter de Milão
- Slavia Praga 2x2 Bodø/Glimt
- Bayern de Munique 3x1 Chelsea
Quinta-feira (18)
- Copenhague 2x2 Bayer Leverkusen
- Club Brugge 4x1 Mônaco
- Sporting 4x1 Kairat
- Newcastle 1x2 Barcelona
Tabela da Champions League 2025/26
|1
|Frankfurt
|1
|3
|+4
2
PSG
1
3
+4
3
Club Brugge
1
3
+3
4
Sporting
1
3
+3
5
USG
1
3
+2
6
Bayern
1
3
+2
7
Arsenal
1
3
+2
8
Inter
1
3
+2
9
Manchester City
1
3
+2
10
Qarabag
1
3
+1
11
Liverpool
1
3
+1
12
Barcelona
1
3
+1
13
Real Madrid
1
3
+1
14
Tottenham
1
3
+1
15
Borussia Dortmund
1
1
0
16
Juventus
1
1
0
17
Bayer Leverkusen
1
1
0
18
Bodø/Glimt
1
1
0
19
Copenhague
1
1
0
20
Slavia Praga
1
1
0
21
Olympiacos
1
1
0
22
Pafos
1
1
0
23
Atlético Madrid
1
0
-1
24
Benfica
1
0
-1
25
Olympique
1
0
-1
26
Newcastle
1
0
-1
27
Villarreal
1
0
-1
28
Chelsea
1
0
-2
29
PSV
1
0
-2
30
Ajax
1
0
-2
31
Athletic Bilbao
1
0
-2
32
Napoli
1
0
-2
33
Kairat
1
0
-3
34
Mônaco
1
0
-3
35
Galatasaray
1
0
-4
36
Atalanta
1
0
-4
