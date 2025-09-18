José Mourinho retorna ao comando do Benfica após 25 anos

Mais de duas décadas depois e diversos títulos conquistados, José Mourinho e Benfica se reencontram para escrever uma nova história. O português de 62 anos foi anunciado na manhã desta quinta-feira (18) como treinador dos Encarnados após a demissão de Bruno Lage, que foi retirado do cargo depois da derrota por 3 a 2 para o Qarabağ na Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O contrato do "Special One" com o Benfica será até o final da temporada 2026/27, e sua estreia poderá ser no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português. Mourinho retornará à Portugal depois de 21 temporadas, quando deixou o Porto.

continua após a publicidade

Trajetória de sucesso fora de Portugal

Após a conquista da Champions League em 2003/04 com o Porto, José Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e logo conquistou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.

Posteriormente, Mourinho se tornou treinador da Inter Milão se seguiu como protagonista no cenário mundial, conquistando quatro títulos nacionais e uma Champions League, em 2009/2010. Dessa forma, o português atingiu o ápice: foi contratado pelo Real Madrid e treinou Cristiano Ronaldo por três anos. Porém, a passagem de Mou não atendeu às expectativas, já que lutava constantemente contra o Barcelona de Pep Guardiola. Em questão de impacto, foram duas conquistas: a Copa do Rei de 2010/11 e La Liga de 2011/12.

continua após a publicidade

Depois dos Merengues, Mourinho retornou ao Chelsea e voltou a vencer, sagrando-se campeão de outra Premier League e uma Copa da Liga. Porém, sua carreira começou a decair, acumulando passagens por Manchester United, Tottenham, Roma e, por último, o Fenerbahçe. Pelos quatro clubes, os títulos de maior expressão foram a Liga Europa de 2016/17 e a Conference League de 2021/22.

De volta ao Benfica, José Mourinho conquistou seu último título em 2021/22, quando venceu a Conference League pela Roma (Foto: OZAN KOSE / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.