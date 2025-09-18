No reencontro de De Bruyne com o Manchester City, a ex-equipe do belga venceu o Napoli por 2 a 0. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (18), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Os gols foram marcados por Haaland – que quebrou o recorde de Van Nistelrooy como jogador a atingir de forma mais rápida a marca de 50 gols na Champions League – e por Doku, que fez o segundo da partida.

Haaland alcançou a marca de 50 gols em 49 jogos, despachando Van Nistelrooy, que atingiu o feito em 62 jogos, e Messi, que chegou à marca em 66 partidas. Para além do recorde, o duelo marcou o reencontro entre Manchester City e De Bruyne, que agora defende o Napoli. Entretanto, o belga ficou em campo apenas 25 minutos, já que foi substituído para suprir a expulsão do zagueiro Di Lorenzo.

Manchester City x Napoli: como foi o jogo?

Jogando em casa, o Manchester City iniciou a partida pressionando e mostrando intensidade. O time de Pep Guardiola mantinha a posse de bola e criava mais oportunidades, mas o Napoli conseguia se defender com organização e responder em velocidade. Mesmo assim, era o City que rondava mais a área adversária e arriscava finalizações, enquanto a equipe de Antonio Conte tentava explorar os contra-ataques.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo até um lance decisivo. Em uma bola lançada para o ataque pelo Manchester City, a zaga do Napoli afastou parcialmente. Bernardo Silva recuperou, viu Haaland avançar e tocou em profundidade. O norueguês venceu Di Lorenzo na corrida, obrigando o capitão do Napoli a dar um carrinho para tentar cortar a jogada. A falta não pegou na bola e resultou na expulsão do defensor, mudando o rumo do jogo.

O reencontro que prometia ser especial para De Bruyne no Etihad durou apenas 25 minutos. Antonio Conte, diante da necessidade de recompor a defesa, optou por sacar o meia belga para colocar um zagueiro e reorganizar o setor. A decisão gerou reação na torcida, que aplaudiu o ex-jogador do City quando ele deixou o gramado.

Com um jogador a mais, o Manchester City assumiu o controle total das ações. O goleiro Milinkovic-Savic, porém, manteve o Napoli vivo na partida com defesas espetaculares. Foram intervenções seguras em cruzamentos, finalizações rasteiras e até chutes de fora da área. A melhor chance do City veio nos acréscimos: Bernardo Silva driblou na ponta direita e cruzou para Nico O’Reilly. O lateral bateu de primeira e já tinha vencido o goleiro, mas Politano apareceu para desviar quase em cima da linha e evitar o gol.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com amplo domínio dos Citizens, que finalizaram mais e tiveram mais posse. O Napoli se limitava a se defender e buscava sair apenas em lances esporádicos, sem conseguir incomodar Donnarumma.

Goleiro Milinkovic-Savic trabalhando durante o primeiro tempo de Manchester City e Napoli (Foto: Darren Staples/AFP)

O segundo tempo seguiu o mesmo tom do primeiro: um domínio absoluto do Manchester City e o Napoli tentando resistir. Logo aos 10 minutos, o placar enfim foi aberto. Rodri acionou Phil Foden na entrada da área, e o meia enxergou Haaland infiltrando. Com um passe rápido, colocou o norueguês frente a frente com Milinkovic-Savic. O centroavante completou com um toque de cabeça que encobriu o goleiro, marcando o 50º gol na Champions League e quebrando o recorde do jogador mais rápido a alcançar a marca.

Dez minutos depois, os Citizens ampliaram. Desta vez, com uma jogada individual de Jeremy Doku. O belga recebeu na meia-lua, driblou dois adversários com rapidez e bateu rasteiro, sem chances para Milinkovic-Savic. O 2 a 0 consolidou a vantagem e praticamente definiu o resultado no Etihad Stadium.

Com o jogo encaminhado, Pep Guardiola aproveitou para rodar o elenco e dar minutos aos reservas. Ainda assim, o domínio continuou: o Manchester City terminou a partida com 75% de posse de bola e 23 finalizações, contra apenas uma do Napoli. A diferença numérica e técnica ficou evidente ao longo de todo o segundo tempo.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Manchester City se prepara para um clássico importante. Os Citizens enfrentarão o Arsenal, pela Premier League, no próximo domingo (21), às 12h30 (de Brasília). O Napoli, por sua vez, volta a campo na segunda-feira (22), às 15h45 (de Brasília), contra o Pisa, pela Serie A.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 2x0 Napoli

1ª rodada – Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 18 de setembro às 16h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🥅 Gols: Haaland (MCI 11'/2T); Doku (MCI 20'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Politano (NAP)

🟥 Cartões vermelhos: Di Lorenzo (NAP)

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias (Aké), Gvardiol, Nico O'Reilly; Rodri (Nico González); Bernardo Silva, Phil Foden (Savinho), Reijnders (Rico Lewis), Haaland (Oscar Bobb)

Napoli (Técnico: Antonio Conte)

Milinkovic-Savic; Spinazzola, Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo; Lobotka (Gilmor); McTominay, De Bruyne (Olivera), Anguissa (Elmas), Politano (Juan Jesus); Hojlund (David Neres)

