menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Haaland quebra recorde, e Manchester City vence Napoli na Champions League

Equipe de Pep Guardiola estreou com grande triunfo na competição

Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League
imagem cameraHaalando comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/09/2025
17:52
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

No reencontro de De Bruyne com o Manchester City, a ex-equipe do belga venceu o Napoli por 2 a 0. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (18), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Os gols foram marcados por Haaland – que quebrou o recorde de Van Nistelrooy como jogador a atingir de forma mais rápida a marca de 50 gols na Champions League – e por Doku, que fez o segundo da partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Haaland alcançou a marca de 50 gols em 49 jogos, despachando Van Nistelrooy, que atingiu o feito em 62 jogos, e Messi, que chegou à marca em 66 partidas. Para além do recorde, o duelo marcou o reencontro entre Manchester City e De Bruyne, que agora defende o Napoli. Entretanto, o belga ficou em campo apenas 25 minutos, já que foi substituído para suprir a expulsão do zagueiro Di Lorenzo.

continua após a publicidade

Manchester City x Napoli: como foi o jogo?

Jogando em casa, o Manchester City iniciou a partida pressionando e mostrando intensidade. O time de Pep Guardiola mantinha a posse de bola e criava mais oportunidades, mas o Napoli conseguia se defender com organização e responder em velocidade. Mesmo assim, era o City que rondava mais a área adversária e arriscava finalizações, enquanto a equipe de Antonio Conte tentava explorar os contra-ataques.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo até um lance decisivo. Em uma bola lançada para o ataque pelo Manchester City, a zaga do Napoli afastou parcialmente. Bernardo Silva recuperou, viu Haaland avançar e tocou em profundidade. O norueguês venceu Di Lorenzo na corrida, obrigando o capitão do Napoli a dar um carrinho para tentar cortar a jogada. A falta não pegou na bola e resultou na expulsão do defensor, mudando o rumo do jogo.

continua após a publicidade

O reencontro que prometia ser especial para De Bruyne no Etihad durou apenas 25 minutos. Antonio Conte, diante da necessidade de recompor a defesa, optou por sacar o meia belga para colocar um zagueiro e reorganizar o setor. A decisão gerou reação na torcida, que aplaudiu o ex-jogador do City quando ele deixou o gramado.

➡️ Troféus da Europa League e Conference League serão expostos ao público no Brasil

Com um jogador a mais, o Manchester City assumiu o controle total das ações. O goleiro Milinkovic-Savic, porém, manteve o Napoli vivo na partida com defesas espetaculares. Foram intervenções seguras em cruzamentos, finalizações rasteiras e até chutes de fora da área. A melhor chance do City veio nos acréscimos: Bernardo Silva driblou na ponta direita e cruzou para Nico O’Reilly. O lateral bateu de primeira e já tinha vencido o goleiro, mas Politano apareceu para desviar quase em cima da linha e evitar o gol.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com amplo domínio dos Citizens, que finalizaram mais e tiveram mais posse. O Napoli se limitava a se defender e buscava sair apenas em lances esporádicos, sem conseguir incomodar Donnarumma.

Goleiro Milinkovic-Savic trabalhando durante o primeiro tempo de Manchester City e Napoli (Foto: Darren Staples/AFP)
Goleiro Milinkovic-Savic trabalhando durante o primeiro tempo de Manchester City e Napoli (Foto: Darren Staples/AFP)

O segundo tempo seguiu o mesmo tom do primeiro: um domínio absoluto do Manchester City e o Napoli tentando resistir. Logo aos 10 minutos, o placar enfim foi aberto. Rodri acionou Phil Foden na entrada da área, e o meia enxergou Haaland infiltrando. Com um passe rápido, colocou o norueguês frente a frente com Milinkovic-Savic. O centroavante completou com um toque de cabeça que encobriu o goleiro, marcando o 50º gol na Champions League e quebrando o recorde do jogador mais rápido a alcançar a marca.

➡️ Adidas ou Nike? Saiba qual marca domina a Champions League

Dez minutos depois, os Citizens ampliaram. Desta vez, com uma jogada individual de Jeremy Doku. O belga recebeu na meia-lua, driblou dois adversários com rapidez e bateu rasteiro, sem chances para Milinkovic-Savic. O 2 a 0 consolidou a vantagem e praticamente definiu o resultado no Etihad Stadium.

Com o jogo encaminhado, Pep Guardiola aproveitou para rodar o elenco e dar minutos aos reservas. Ainda assim, o domínio continuou: o Manchester City terminou a partida com 75% de posse de bola e 23 finalizações, contra apenas uma do Napoli. A diferença numérica e técnica ficou evidente ao longo de todo o segundo tempo.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Manchester City se prepara para um clássico importante. Os Citizens enfrentarão o Arsenal, pela Premier League, no próximo domingo (21), às 12h30 (de Brasília). O Napoli, por sua vez, volta a campo na segunda-feira (22), às 15h45 (de Brasília), contra o Pisa, pela Serie A.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 2x0 Napoli
1ª rodada – Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 18 de setembro às 16h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🥅 Gols: Haaland (MCI 11'/2T); Doku (MCI 20'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Politano (NAP)
🟥 Cartões vermelhos: Di Lorenzo (NAP)

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias (Aké), Gvardiol, Nico O'Reilly; Rodri (Nico González); Bernardo Silva, Phil Foden (Savinho), Reijnders (Rico Lewis), Haaland (Oscar Bobb)

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Spinazzola, Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo; Lobotka (Gilmor); McTominay, De Bruyne (Olivera), Anguissa (Elmas), Politano (Juan Jesus); Hojlund (David Neres)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias