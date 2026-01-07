Botafogo e Flamengo movimentam-se para contratar um atleta que deixou a base diretamente para o futebol português — destino tradicional de brasileiros no continente europeu —, mas com uma particularidade rara: um goleiro, posição pouco representada pelo País do Futebol no exterior. O nome em questão é Andrew, do Gil Vicente, em constante ascensão na primeira divisão nacional, e cotado para assumir a meta alvinegra ou rubro-negra.

O clássico carioca fora de campo ocorre em razão de o arqueiro de 24 anos ficar sem clube a partir do meio do ano, condição que lhe permite assinar um pré-contrato, com o Botafogo em posição mais avançada nas tratativas. Segundo informação confirmada pelo Lance!, o Glorioso, onde Andrew realizou toda a formação nas categorias de base, encaminhou um pré-acordo para viabilizar o retorno da Joia do Bairro. O interesse da SAF comandada por John Textor é antigo, as conversas avançaram ao longo do último mês e a negociação é considerada uma excelente oportunidade de mercado, sem custos de assinatura.

No caso do Flamengo, conforme publicado pelo jornal "O Globo", a diretoria trata a contratação de um goleiro como prioridade para a janela de transferências desta início de ano e atua nos bastidores para atravessar a negociação e fechar com Andrew. Não por acaso, Filipe Luís e José Boto foram vistos acompanhando in loco uma partida do Gil Vicente em 2026, a fim de observar nomes do futebol lustiano. Anteriormente, o Rubro-Negro concentrava esforços na contratação de Gabriel Brazão, do Santos, apontado como primeira opção, mas a negociação apresentou elevado grau de dificuldade.

Afinal, quem é Andrew? 🧤

Nascido em Duque de Caxias, Andrew ingressou nas categorias de base do Botafogo em 2011, aos nove anos. Para seguir seu sonho, superou as dificuldades de deslocamento até o campo de treinos, em Marechal Hermes, com o incentivo do irmão mais velho, Andrey, que também atuava como goleiro do clube. Antes de chegar ao Alvinegro, atuava como jogador de linha e passou a defender o gol após conselho do irmão durante uma pelada, na qual defendeu dois pênaltis, fato que o motivou a treinar na nova posição em um campo próximo de casa e a realizar testes no Botafogo, onde foi aprovado.

Com a mudança do centro de treinamento parao estádio Caio Martins, em Niterói, cogitou deixar o clube em razão da distância e do desgaste físico, mas seguiu na carreira após novo incentivo do irmão e até mesmo com caronas de Jefferson, ex-goleiro e ídolo do Botafogo, avançando pelas categorias de base até disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 pelo Glorioso. No mesmo ano, teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Maranhão, já como profissional, sem que o goleiro chegasse a atuar.

Retornou ao Botafogo e, em 2021, entrou em campo apenas uma vez pelo time sub-20, sendo posteriormente integrado ao elenco principal para suprir as ausências de Diego Cavalieri e Gatito Fernández, ambos lesionados, figurando em listas de relacionados sem estrear oficialmente. Em junho daquele ano, o clube carioca já havia encaminhado um acordo para sua transferência ao Gil Vicente, em negociação sem custos. A diretoria, na época ainda sob a gestão do associativo, manteve 30% dos direitos econômicos do atleta, que topou a mudança em busca de visibilidade após não conseguir espaço.

Em Portugal, Andrew estreou no elenco profissional do Gil Vicente em 2022 e acumula 123 partidas desde então, com ápice de desempenho na temporada 2024/2025, apesar da campanha que resultou no 13º lugar. O fluminense já figura entre os três goleiros com mais aparições na história do clube, com 39 jogos sem sofrer gols ao todo.

No período, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-23 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. No atual campeonato, a equipe ocupa a quarta colocação e briga por vaga em competições europeias — além da quarta melhor defesa da competição, com 12 gols sofridos, atrás apenas dos três principais clubes do país.

