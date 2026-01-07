Villalba cita Loco Abreu e explica características ao torcedor do Botafogo

Anunciado como reforço do Botafogo na segunda-feira (5), Lucas Villalba conversou com a televisão do clube. O uruguaio citou o ídolo alvinegro "El Loco" Abreu como inspiração e valorizou a presença dos compatriotas Mateo Ponto e Santi Rodríguez no atual elenco.

— Quando me contaram que existia a possibilidade fiquei muito feliz, porque você sabe, é o Botafogo, então muita emoção. Conheço os uruguaios que jogaram aqui. Sei que Loco Abreu é muito querido por todos, e por mim também. E, além disso, sabia que teria companheiros uruguaios aqui, então fiquei muito feliz — disse o atacante.

Villalba também definiu a sua forma de jogar para a torcida alvinegra. Segundo o uruguaio, é um atleta veloz e de muita entrega dentro de campo.

— Eu sou um jogador que se caracteriza pela velocidade. O torcedor do Botafogo tem que esperar que eu vou deixar tudo, que vou tentar dar tudo por essa camisa, para terminar (os campeonatos) o melhor possível — completou.

Lucas Villalba em seu anúncio como novo atacante do Botafogo (Foto: Divulgação / Botafogo)

Contratação de Villalba, primeira do Botafogo em 2026

O atacante uruguaio Lucas Villalba chega após passagem pelo Nacional-URU. Com contrato até o fim de 2029, é o primeiro reforço oficializado pela SAF para a temporada. Contudo, só poderá ser registrado após o clube resolver o impasse com o Atlanta United, que gerou punição com transfer ban da Fifa pela dívida na compra de Thiago Almada.

O atacante chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (3) e se apresentou ao novo clube no dia seguinte, para o primeiro contato com o técnico Martín Anselmi e exames médicos. As negociações giraram na casa dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões).

Campeão uruguaio com o Nacional, Villalba viveu uma última temporada de altos e baixos. Começou o ano muito bem e teve destaque em dois jogos contra equipes brasileiras. Pela fase de grupos da Libertadores, deu uma assistência contra o Internacional e duas contra o Bahia, em duelos disputados no Brasil. No entanto, caiu de produção e até perdeu o posto de titular absoluto. Foi convocado uma vez para a Celeste, em setembro de 2024, mas não voltou a receber oportunidades.

O atacante de 24 anos desempenha bem em campo aberto e é ótima válvula de escape para contra-ataques. É destro, mede 1,82m e atua pelo lado direito.