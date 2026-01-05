Botafogo encaminha pré-contrato com o goleiro Andrew

O Botafogo encaminhou acordo por um um pré-contrato com o goleiro Andrew, do Gil Vicente. O arqueiro de 24 anos foi revelado na base alvinegra e vem se destacando no Campeonato Português. As informações iniciais são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance! na tarde desta segunda-feira (5).

Janela aberta: quais são os planos do Botafogo?

A SAF, agora, correrá atrás de uma liberação imediata para, quem sabe, ter o arqueiro ainda no mês de janeiro, para o início da temporada. O Gil Vicente ocupa a quarta colocação na liga nacional, com o jovem sendo um dos destaques.

Andrew ficará sem contrato com o Gil Vicente ao término da temporada europeia, no meio do ano, e já comunicou que não seguirá no clube. O interesse da SAF de John Textor é antigo e as conversas acontecem há cerca de um mês. A negociação é tratada como ótima oportunidade de mercado e não terá custos na assinatura.

Goleiro Andrew, alvo do Botafogo, brilha pelo Gil Vicente (Foto: Reprodução)

Revelado pelo Botafogo

O goleiro deixou o Botafogo em julho de 2021 rumo ao Gil Vicente em negociação sem custos. O clube, na época ainda sob a gestão do associativo, manteve 30% dos direitos econômicos do atleta, que topou a mudança em busca de visibilidade após não conseguir espaço.

Pelo Gil Vicente, Andrew estreou no time profissional em 2022 e já disputou mais de 120 jogos. Ele ficou sob os holofotes principalmente após a temporada 2024/2025, mesmo com a campanha de 13º lugar do clube. Na atual temporada, o Gil Vicente ocupa a quarta colocação e briga por vaga em competições europeias.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo