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Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembre

Atacante do Barcelona tem histórico de declarações polêmicas contra o arquirrival

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 15:16
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Lamine Yamal chega ao El Clásico deste domingo (25), acumulando uma série de provocações ao Real Madrid ao longo dos últimos anos, dentro e fora de campo. O jovem camisa 10, peça central no esquema de Hansi Flick, enfrenta o rival no Camp Nou com o time buscando manter os 100% de aproveitamento na LaLiga.

Uma das falas mais marcantes de Yamal contra o Real veio após o título da Copa do Rei 2024/25, conquista na qual o atacante deu duas assistências na vitória por 3 a 2.

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— Mesmo que a gente sofra um gol, não tem problema. Mesmo que soframos dois gols, ainda assim, não tem problema. Este ano, eles simplesmente não conseguem nos vencer. Nós provamos isso. Estou muito feliz. Visca Barça — declarou o jogador após a conquista.

➡️ Barcelona x Real Madrid: relembre a história e os recordes do El Clásico

Poucas semanas depois, o atacante ampliou a polêmica. Após vitória por 4 a 3 em El Clásico, Yamal respondeu a Jude Bellingham e Sergio Ramos, que tinham curtido uma publicação comemorando a eliminação do Barcelona na Champions League. O atacante postou fotos da partida com a legenda direta: "Curta essa também!"

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Lamine Yamal e Courtois trocam farpas em Real Madrid x Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Lamine Yamal e Courtois trocam farpas em Real Madrid x Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

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A maior provocação veio às vésperas de um El Clásico, quando Yamal participou de uma live com o criador de conteúdo espanhol Ibai Llanos e acusou o Real Madrid de "roubar" no Campeonato Espanhol. Durante a conversa, ele relembrou vitórias e gols contra o rival com ironia.

Os jogadores do Madrid chegaram contrariados ao jogo, e a partida, vencida pelos merengues em 26 de outubro de 2025, terminou com briga generalizada nos minutos finais. O lateral Dani Carvajal fez o gesto de "fala muito" na direção do atacante e Vini Jr. repetiu o movimento.

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Na Kings League, Yamal também cutucou os rivais ao ser questionado se o próximo adversário do Porcinos, seu time na competição, poderia ser comparado ao Real Madrid.

— Claro que sim. Roubam e reclamam — respondeu.

Durante a Copa do Mundo deste ano, conquistada pelos espanhóis, Yamal gerou nova polêmica ao afirmar publicamente que "não fala com ninguém" do Real Madrid. A convocação de Luis De La Fuente para o torneio deixou o elenco merengue de fora, enquanto o Barcelona teve oito representantes e o Atlético de Madrid, três. Entre os ausentes estava Dani Carvajal, titular histórico da seleção e desafeto declarado de Yamal desde a discussão que tiveram em um clássico de 2025.

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