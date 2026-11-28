Igor Jesus é exaltado por técnico após brilhar contra o Chelsea
Centroavante marcou o primeiro gol da vitória do Nottingham Forest
O atacante Igor Jesus foi exaltado pelo técnico Oliver Glasner após a vitória do Nottingham Forest por 3 a 2 contra o Chelsea, na Premier League. Em coletiva após a partida, o comandante explicou a importância do jogador brasileiro no confronto e brincou sobre o golaço de canela.
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- Se ele marcar assim, pode marcar até com o joelho, não nos importamos! Nós iniciamos com ele, pois ele tem essa presença de área. Ele tem chegada e finalização. Ele também é bom cabeceador. Ele merece todo o crédito. Mas como técnico, eu vejo o lado tático. Jair recuperou a bola e fizemos o que falamos desde o primeiro dia aqui que é dar a bola no espaço ao invés de no pé do companheiro. Se você precisa de mais um toque, desacelera o ataque e dá a chance ao defensor de marcar o seu jogador. Isso foi o que gostei e a finalização foi espetacular.
Na atual temporada, Igor Jesus tem nove jogos com a camisa do Nottingham Forest e chegou ao seu segundo gol com o clube na vitória sobre o Chelsea. O triunfo foi chave para livrar a equipe da zona de rebaixamento e dar um respiro na classificação da Premier League.
Na quarta-feira (2), o Nottingham Forest visita o Hull City, e Igor Jesus espera aproveitar o momento de confiança para ganhar mais protagonismo dentro do clube. Na última temporada, o centroavante balançou as redes 16 vezes.
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