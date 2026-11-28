Manchester United sofre goleada e segue na zona de rebaixamento na Inglaterra
Mauricio Pochettino leva segunda derrota no comando dos Red Devils
O Manchester United foi goleado por 4 a 0 para o Brentford, pela 12ª rodada da Premier League, neste sábado (28), em Old Trafford. Com o resultado, os Diabos Vermelhos seguem na zona de rebaixamento e ocupam apenas a 19ª colocação do Campeonato Inglês, sendo que podem ir para a lanterna em caso de vitória do Crystal Palace, neste domingo (29).
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Na etapa inicial, o Manchester United assustou, mas o Brentford não demorou para tomar conta da partida e criar uma vantagem. Aos 18 minutos, Callum Wilson foi acionado na área, dominou e soltou uma bomba para abrir o placar. E aos 31 minutos, Ouattara foi lançado em profundidade no campo de ataque, limpou a marcação e serviu Wilson livre, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Manchester United teve mais volume, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras. E aos 36 minutos, o Brentford voltou a ampliar o marcador com Ajer aproveitando um bate-rebate na área após cobrança de escanteio e finalizando para estufar as redes. E nos acréscimos, Schade foi acionado na área por Ouattara e encobriu o goleiro Lammens para dar números finais ao confronto.
Em três jogos no comando do Manchester United, Mauricio Pochettino sofreu duas goleadas na Premier League e apenas empatou com o Sporting na Champions League. O clube vive uma de suas piores fases na história do Campeonato Inglês e corre sérios riscos de rebaixamento à Championship.
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