Europeus reagem à falha grotesca do novo goleiro do PSG: ‘Por que diabos?’
Lance aconteceu em segundo gol do Tottenham na decisão
Em um resultado inesperado até o momento, o Tottenham supera o PSG por 2 a 0 na decisão da Supercopa da Uefa, torneio que marca a abertura da temporada europeia ao reunir os campeões da Champions League e da Europa League da última edição.
Um dos protagonistas da partida é o novo goleiro do clube parisiense, Lucas Chevalier, que começou como titular, mas teve participação direta no segundo gol sofrido por sua equipe, em lance que evidenciou uma falha individual.
No lance do segundo gol, Pedro Porro cobrou uma falta de longa distância e encontrou a cabeça do zagueiro Cristian Romero, que finalizou com força em direção ao gol. Chevalier tentou a defesa, mas não conseguiu desviar a bola, que acabou passando por suas mãos e entrando no fundo da rede. Veja o lance abaixo:
Chevalier ganhou destaque nesta janela de transferências por ser apontado como o sucessor de Gianluigi Donnarumma, goleiro titular e peça-chave da equipe na temporada passada. Contratado junto ao Lille, da França, o reforço chegou ao clube parisiense por 55 milhões de euros (cerca de R$ 347,9 milhões, considerando bônus), e assinou vínculo válido até 2030. Nas redes sociais, os europeus não perdoaram a troca.
Tradução: Trocar Donnarumma por Chevalier é a pior decisão que o clube já tomou.
Tradução: Por que diabos o PSG substituiu Donnarumma por Chevalier.
Tradução: Donnarumma observando a atuação desastrosa de Chevalier.
Tradução: Lille vendendo Chevalier para o PSG.
Pré-Supercopa da Uefa 🏆
O PSG teve uma temporada 2024/2025 espetacular sob o comando do técnico Luis Enrique. O time alcançou um feito histórico ao conquistar a tríplice coroa, incluindo o Campeonato Francês, a Copa da França e Champions League, vencendo a final de forma dominante ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0.
A temporada passada do Tottenham foi de altos e baixos. O time conseguiu encerrar um jejum de 17 anos sem títulos ao vencer a Europa League. No entanto, a campanha na Premier League foi abaixo do esperado, terminando em 17º lugar, o que levou à demissão do técnico Ange Postecoglou. Agora sob o comando de um novo treinador, Thomas Frank, o time se prepara para a nova temporada e sua estreia na Champions League.
