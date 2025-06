Liverpool acerta com destaque da última Premier League

Após fechar com Frimpong e Wirtz, ambos vindo do Bayer Leverkusen, o Liverpool encaminhou mais uma contratação. Trata-se do lateral-esquerdo Milos Kerkez, que foi destaque do Bournemouth na última temporada da Premier League.

Segundo site "The Athletic", os Reds acordaram em pagar 40 milhões de euros (R$ 235 milhões, na cotação atual) pela contratação do defensor húngaro, de apenas 21 anos. Ele deve se apresentar ao atual campeão da Premier League na próxima semana para fazer seus exames médicos e assinar seu contrato, que será válido por cinco temporadas.

Por outro lado, os Cherries já encaminharam a contratação do francês Adrien Truffert, do Rennes, como reposição. Além dele, a equipe da costa sul já havia fechado com a promessa argentina Julio Soler na última janela de inverno.

Vale lembrar que Robertson, que foi multicampeão pelos Reds nas últimas temporadas, pode deixar a equipe. O escocês de 31 anos é alvo do Atlético de Madrid para reforçar a equipe de Diego Simeone na próxima temporada.

Temporada de destaque

Kerkez chegou ao Bournemouth em 2023, depois de ter se destacado pelo AZ, da Holanda, após ter ajudado a equipe holandesa a chegar na semifinal da Liga Conferência em 2022/2023. Ao todo, ele fez 67 partidas pela equipe da costa sul inglesa em duas temporadas com o time.

Na última temporada, o lateral-esquerdo húngaro foi um dos pilares do time, que veio a terminar a equipe na nona colocação, a melhor na história do clube. Além disso, o defensor jogou em todos os 38 jogos da equipe durante a campanha.

Kerkez em ação pelo Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Apesar de ter nascido na Sérvia, Kerkez optou por defender a Húngria ainda nas categorias de base até chegar a seleção principal e até agora fez 23 partidas. Além disso, o defensor é um dos pilares da seleção, que se classificou para a última Eurocopa.