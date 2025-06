Após ida ao Liverpool, diretor do Bayer Leverkusen manda recado a Wirtz

Após a oficialização da contratação de Florian Wirtz pelo Liverpool, Simon Rolfes, diretor do Bayer Leverkusen, mandou um recado emocionante ao jogador. Rolfes foi jogador do clube alemão e hoje é diretor geral de esporte. Nesta sexta-feira (20), Wirtz foi anunciado pelos Reds pelo valor de 150 milhões de euros (quase R$ 950 milhões na cotação atual).

Wirtz ficará na história do Bayer Leverkusen. Revelado nas categorias de base da equipe, a joia alemã fez 197 jogos pelo clube, com 57 gols e 65 assistências. O alemão conquistou a Bundesliga de 2023-24 após campanha invicta histórica, a Copa da Alemanha de 2023-24 e a Supercopa da Alemanha de 2024.

Veja a carta de Rolfes direcionada a Florian Wirtz

Querido Florian,

Eu não queria escrever isso. Gostaria de poder dizer ao mundo que você ficará no Bayer 04 Leverkusen por toda a sua carreira. Mas você decidiu deixar o nosso clube e abrir um novo capítulo na sua vida. É claro que respeito totalmente essa decisão. Não perdemos apenas um dos melhores jogadores do mundo, perdemos uma pessoa especial.

Quando te conheci pela primeira vez, não foram apenas as suas habilidades que se destacaram — embora o que você faz com a bola ainda me deixe sem palavras. O que realmente me impressionou foi a sua mentalidade. Sua vontade de vencer. A fome de marcar gols, não importando o placar. Essa busca constante por melhorar, até nos menores detalhes. E o seu entorno, com seus pais sempre ao seu lado, te apoiando e ao mesmo tempo mantendo os pés no chão.

Você nunca perdeu essa fome. Na verdade, sua mentalidade se fortaleceu ainda mais depois da lesão no ligamento cruzado anterior. Conversamos durante aquele período difícil e pude sentir a sua frustração por não poder ter a bola nos pés. Mas também o quão determinado você estava a voltar ainda mais forte.

Florian Wirtz em ação pelo Bayer Leverkusen contra o Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Essa atitude te fez um líder. Silencioso, focado, determinado. Jogadores mais experientes te admiram. Você já é um superstar há algum tempo, mas continuou sendo o mesmo Flo. Como naquele jogo decisivo pelo título contra o Bremen. Tinha que ser você com aquele hat-trick. Mesmo com os torcedores já no gramado, você ainda quis marcar mais um gol.

Você me disse uma vez que nunca tinha feito um hat-trick antes, e foi por isso que buscou aquele terceiro gol. Simples assim. E com certeza você se lembra quando estávamos em Marselha e eu te disse que você poderia usar a camisa 10. Você ficou muito feliz e orgulhoso. A foto mostra a gente alguns minutos depois e você ainda brilhava de felicidade. Isso diz muito sobre você.

Desejo a você tudo de melhor no Liverpool Football Club. Sei que você vai trilhar um caminho brilhante por lá e espero que vença muitas partidas e conquiste muitos títulos. Talvez não quando estivermos frente a frente.

Obrigado, Flo, pelo seu tempo sob a cruz e por ser quem você é. E também um enorme obrigado à sua família, que esteve conosco tantas vezes. Aos seus pais, por sempre estarem abertos ao diálogo e por serem respeitosos e humildes. Nos conhecemos há muitos anos e a confiança e o vínculo entre nós é forte e raro no mundo do futebol. Todos vocês continuarão fazendo parte da família Bayer 04.

Fique ligado,

Simon.

