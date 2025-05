Arne Slot, técnico do Liverpool, falou pela primeira vez sobre a saída de Trent Alexander-Arnold. O lateral-direito entregou o pedido à diretoria, e deixará Anfield ao fim da temporada, quando o contrato atual expira, com grandes possibilidades de fechar com o Real Madrid.

- Acho que, como todos que amam o Liverpool e são torcedores, estamos decepcionados com sua saída. Não apenas uma boa pessoa está deixando o clube, mas também um lateral muito, muito bom. Com a experiência que tenho, assim como o clube, sei que se um jogador realmente bom sai, o próximo realmente bom chega, e imagino que isso vá acontecer agora - declarou o holandês.

Arnold foi moldado na base dos Reds e estreou no profissional durante a era de Jürgen Klopp, quando se tornou um dos pilares de um período vitorioso. Com a chegada de Slot, o patamar se manteve o mesmo, e o defensor foi importante na conquista da segunda Premier League do clube na era moderna.

🔴 Arne Slot, técnico do Liverpool, seguirá contando com outros dois craques

Trent esteve no mesmo impasse de outros dois astros do clube: Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Porém, ao contrário do lateral, a dupla escolheu assinar a extensão do vínculo, e se manterá nos gramados ingleses por mais alguns anos. O técnico do Liverpool, porém, tentou acalmar os ânimos diante de reclamações.

- Não é novidade para ninguém que as pessoas têm opiniões sobre nós, seja eu, Trent ou qualquer outro. Provavelmente, tudo o que está acontecendo agora é mais do que ele imaginava, e de forma negativa. Mas não estou aqui para dizer aos torcedores como eles devem reagir em relação a essas coisas. Vou vê-lo daqui a pouco e conversar para ver como está se sentindo - afirmou Slot.

O Real Madrid é quem está perto de ganhar a corrida pelo futebol de Alexander-Arnold. As partes já têm um acordo para a transferência na janela de verão, e o camisa 66 deve chegar para suprir problemas tanto na criação quanto no setor defensivo, que marcaram uma temporada negativa em Valdebebas, com direito à possível saída de Carlo Ancelotti nos próximos dias.