Presidente do Bayern se assusta com estado de saúde de Musiala: 'É uma tragédia' Jogador afirmou que seu estado é 'facilmente tratável'

A segunda ocorrência envolvendo Jamal Musiala durante a pré-temporada do Bayern de Munique provocou forte reação de Uli Hoeness. Em entrevista à "RTL", da Alemanha, o presidente honorário do clube admitiu ter ficado profundamente abalado com o novo episódio e revelou que a equipe já tinha conhecimento dos problemas apresentados pelo meia, mas não esperava que eles voltassem a acontecer com tanta frequência.

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O dirigente afirmou que o Bayern dará todo o suporte necessário ao alemão e destacou que a situação também representa um desafio para o clube, que precisará aprender a lidar com o quadro.

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– É uma tragédia, especialmente para o Jamal. Esses dois incidentes, no sábado e ontem, são obviamente um problema, principalmente para o Jamal como pessoa. Vou dormir pensando nele à noite e acordo de manhã pensando nele. Há apoio incondicional para o Jamal – afirmou Hoeness à RTL e à Sky.

O primeiro episódio aconteceu no amistoso contra o RB Leipzig, no último sábado (15). Três dias depois, Musiala voltou a apresentar sintomas semelhantes diante do Heidenheim. O meia havia acabado de entrar em campo quando caiu sozinho no gramado e precisou ser amparado pelos integrantes da equipe médica.

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Bayern não esperava nova ocorrência

A frequência dos episódios foi o que mais surpreendeu Hoeness. Segundo o presidente honorário, o Bayern já havia recebido informações sobre os problemas neurológicos de Musiala anteriormente, mas a manifestação em campo era uma novidade.

– Já tínhamos sido informados desses problemas há algum tempo. Mas o que aconteceu em Leipzig na semana passada foi a primeira vez que ocorreu em campo. Pensei que, se não acontecesse novamente em breve, a medicação ajudaria. Mas o fato de ter acontecido novamente quatro dias depois realmente me chocou – contou.

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Momento em que Musiala desmaia em campo no amistoso do Bayern. (Foto: Reprodução)

A reação também expôs o impacto que a situação teve internamente. Hoeness reconheceu que o clube não estava preparado para lidar com uma sequência tão rápida de ocorrências e afirmou que o Bayern mantém contato permanente com especialistas responsáveis pelo acompanhamento do jogador.

– Não poderíamos ter nos preparado para isso. Primeiro, teremos que aprender a lidar com a situação. Nossos médicos estão em contato constante com especialistas e faremos tudo o que for possível para ajudar o Jamal – declarou.

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Apesar da preocupação, o Bayern recebeu uma avaliação médica que permite manter o otimismo em relação à continuidade da carreira do jogador. De acordo com Hoeness, o clube foi informado de que não existem restrições para que Musiala continue praticando esporte de alto rendimento.

Musiala mantém confiança na carreira

A condição foi explicada pelo próprio jogador após o segundo episódio. Musiala revelou ter sido diagnosticado com episódios de ausência temporários, associados a uma disfunção neurológica, e afirmou que o quadro pode ser tratado.

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O diagnóstico também foi analisado pelo neurologista Christoph Kleinschnitz, chefe do setor de Neurologia do Hospital Universitário de Essen. O especialista apontou que os episódios podem estar relacionados a crises epilépticas de ausência, mas ressaltou que a confirmação depende dos resultados dos exames neurológicos.

A avaliação médica apresentada à imprensa alemã é considerada positiva para a carreira esportiva de Musiala. O neurologista explicou que, em determinadas circunstâncias, esse tipo de condição pode ser tratado e não necessariamente impede a prática do futebol profissional.

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O próprio meia adotou um tom otimista ao falar sobre sua situação e afirmou que está recebendo acompanhamento médico. Ainda não há definição sobre sua participação na Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, neste sábado (22).

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