Musiala desmaia em campo pelo 2º jogo seguido na pré-temporada do Bayern de Munique; veja Jogador revelou motivo dos desmaios após a partida

O meia Jamal Musiala voltou a gerar preocupação ao desmaiar em campo nesta terça-feira (18), durante o amistoso do Bayern de Munique contra o Heidenheim. O susto ocorreu apenas três dias após o jovem de 23 anos ter sofrido um colapso semelhante na partida contra o RB Leipzig, no último sábado (15).

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Musiala desmaiou com apenas seis minutos em campo

Jogadores do Bayern e do Heidenheim cercam Musiala em campo. (Foto: Reprodução)

Musiala começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 16 minutos da etapa final, substituindo o recém-chegado Isamel Saibari, novo reforço do Bayern para a temporada. Apenas seis minutos depois, o jogador caiu sozinho no gramado, próximo do meio-campo, em um lance muito parecido com o que aconteceu no fim de semana anterior. Os companheiros Jonathan Tah e Harry Kane correram imediatamente para ajudá-lo, enquanto os médicos entraram em campo sob o olhar tenso dos atletas de ambas as equipes, que formaram um círculo ao redor do jovem.

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Após o atendimento inicial, Musiala conseguiu se levantar e, amparado por um membro da comissão técnica, caminhou de forma cambaleante e visivelmente desorientado em direção à lateral. O jogador seguiu diretamente para os vestiários, sendo ovacionado pelos torcedores presentes na Voith-Arena. O diretor esportivo do clube, Max Eberl, afirmou logo após o jogo que a diretoria já tinha conhecimento da situação clínica do atleta. Veja o vídeo do momento abaixo:

⚠️ Depois do golpe de calor que sofreu no sábado contra o RB Leipzig, Jamal Musiala voltou a desabar em campo nesta terça-feira, no amistoso contra o Heidenheim.



pic.twitter.com/kbWvOgYLvP — Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 18, 2026

Jogador revelou motivo dos desmaios na rede social

Pouco depois do encerramento da partida, Musiala utilizou seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs e explicar o diagnóstico médico. O meia revelou que sofre de crises de ausência, uma condição decorrente de uma disfunção neurológica. De acordo com especialistas, essas crises são episódios epilépticos breves, nos quais a pessoa perde a consciência subitamente por cinco a 15 segundos, ficando com o olhar fixo no vazio e sem reação, recuperando-se rapidamente e sem lembrança do ocorrido.

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O camisa 42 do Bayern destacou que a condição é tratável e que já está recebendo o melhor acompanhamento médico possível. Musiala afirmou estar otimista e garantiu que, após conversar com neurologistas, decidiu continuar sua paixão pelo futebol normalmente, ressaltando que não há outros riscos à sua saúde.

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Vitória em segundo plano

Dentro das quatro linhas, o Bayern de Munique venceu o amistoso por 4 a 2. Os gols da equipe comandada por Vincent Kompany foram marcados por Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz e Nathaniel Brown.

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O resultado positivo foi o último teste da equipe antes do início oficial da temporada. No próximo sábado (22), os bávaros enfrentam o Borussia Dortmund, fora de casa, pela disputa do título da Supercopa da Alemanha.

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