Ídolo do Barcelona como jogador, Deco faz parte da direção de futebol da entidade desde 2022. De olho na próxima janela de transferências, o luso-brasileiro indicou o perfil que o clube irá atrás no mercado: "espelhos" de Lamine Yamal e Raphinha, destaques da temporada atual.

Em entrevista à "ESPN", Deco admitiu a dependência dos dois jogadores na equipe de Hansi Flick. Na temporada, Yamal participou de 57 jogos pelo Barcelona nesta temporada, com 16 bolas na rede e 21 passes para gol; enquanto Raphinha esteve presente em 54 partidas, fez 34 gols e deu 23 assistências. Campeões da Supercopa da Espanha; da Copa do Rei e líderes da La Liga, ambos são cotados para os prêmios de melhor jogador do período.

— Se podemos melhorar, sempre é possível, mas a chave é deixar o que temos consolidado para os próximos anos. Sentimos muita dependência de Raphinha, de Lamine. Quem sabe necessitemos de jogadores similares, uma solução para eles — disse Deco.

📋 Contratos de Raphinha e Yamal no Barcelona 🔵🔴

Em meio à temporada bem-sucedida dos catalães, o clube também tem renovações para resolver. A situação de Raphinha é estável, com acordo contratual até 30 de junho de 2027. Yamal, por outro lado, em vínculo estipulado até 2026. Para o ex-jogador, não há chance da craque de 17 anos sair do clube.

— Os jogadores têm que estar contentes onde estão. Não vejo lugar melhor para eles. O menino cresceu aqui, é daqui. Essa geração tem a possibilidade de fazer história. Não vejo que haverá problemas, sobretudo porque tem contrato. O clube, dentro do que necessita criar para ele, acabará renovando — comentou o diretor de futebol do clube — pontuou.

