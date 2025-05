Jogador assume culpa por queda do Barcelona na Champions

A eliminação do Barcelona na Champions League continua repercutindo de maneira negativa internamente. A equipe caiu diante da Inter de Milão na prorrogação da semifinal, e viu derreter o sonho de conquistar a terceira Tríplice Coroa de sua história.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nas redes sociais, torcedores apontaram o zagueiro Ronald Araújo como responsável pelo revés no San Siro, e fizeram críticas ao desempenho recente do uruguaio. Um dia após a derrota, o defensor utilizou suas redes sociais e assumiu a culpa pelos gols decisivos dos italianos.

continua após a publicidade

- Eu aceito e reconheço. Nunca fui de me esconder, e nunca farei isso. Dói ser eliminado, mas isso não termina aqui. Trabalhamos, lutamos e deixamos tudo em uma eliminatória duríssima. Mas não alcançamos o objetivo, e isso é dolorido. Mas também sinto orgulho deste time, dos meus companheiros, do escudo que representamos, e de cada culé que esteve conosco ao longo da trajetória - declarou.

Araújo foi vilanizado após o confronto por conta do terceiro gol da Inter. Já aos 48 minutos do segundo tempo, o camisa 4, que entrou minutos antes no lugar de Iñigo Martínez, não conseguiu acompanhar o experiente zagueiro Acerbi, de 37 anos, e falhou em travar a finalização que conduziu o confronto ao tempo extra, e consequentemente, à eliminação na Itália.

continua após a publicidade

Em 2024, o uruguaio também foi duramente crucificado no âmbito europeu. Na volta das quartas de final frente ao Paris Saint-Germain, o jogador cometeu falta em Barcola e foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, quando os Blaugranas venciam por 1 a 0 em Montjuïc e 4 a 2 no agregado. A superioridade numérica foi bem aproveitada pelos franceses, que viraram o confronto para 4 a 1 e calaram a Catalunha.

➡️ Sob ameaça de greve, La Liga pode não ter transmissões das últimas três rodadas

Ronald chegou a ser titular indiscutível do Barcelona em determinado momento, e teve atuações memoráveis na temporada 2022/23, que terminou com título de La Liga. Porém, perdeu espaço principalmente com a chegada de Hansi Flick e alguns problemas físicos.

🌍 Vilão na Champions? Números de Ronald Araújo pelo Barcelona em 2024/25

⚽ 23 jogos

⌛ 1.446 minutos em campo

🥅 2 gols marcados

📤 2 assistências

✅ 17 vitórias

🟰 4 empates

❌ 2 derrotas

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.