Mais leve após o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, o presidente Joan Laporta concedeu entrevista para alguns veículos da Catalunha para analisar não só a temporada, como também projetar o futuro da equipe a médio e longo prazo. Apesar de estar focado em comemorar e saborear o sucesso em 2024/25, Laporta já sabe que o fiel da balança do projeto será o espanhol Lamine Yamal.

Sem poupar elogios, Laporta se rendeu a Lamine Yamal, de 17 anos, reforçando que o planejamento será feito de forma parecida com o que aconteceu com Lionel Messi e Ronaldinho quando chegaram ao Barcelona. O contrato da joia espanhola com os Culés é válido até o meio de 2026, mas conversas já indicam uma renovação mais longeva.

— Lamine provou que é um gênio, um daqueles escolhidos para ter uma carreira profissional única, que só os melhores da história do futebol podem alcançar. Ele conquistará títulos individuais por meio do coletivo. Gosto que ele não olhe apenas para si mesmo, mas também para o coletivo. Sei que ele está feliz e, como Ronaldinho ou Messi, terá um projeto construído em torno dele. Por causa da sua juventude, ele pode conquistar títulos individuais, mas tudo será conquistado por meio do coletivo. Há jogadores com muito comprometimento, e é por isso que funciona tão bem — disse Laporta à "Catalunya Ràdio".

Sob gestão de Joan Laporta, o Barcelona de Lamine Yamal e companhia conquistou o seu segundo título de La Liga dentro de uma janela de três anos. Aos 17 anos, o atacante sensação já igualou ao número de conquistas de Cristiano Ronaldo na competição. O português disputou dez temporadas pelo Real Madrid, sendo campeão duas vezes, assim como Lamine em três temporadas.

Após título de La Liga, Laporta revela se irá concorrer à presidência do Barcelona

Joan Laporta durante coletiva (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Horas após o Barcelona conquistar o 28º título de La Liga, o presidente Joan Laporta confirmou que pretende concorrer às eleições de 2026. Em entrevista à "RAC 1", o atual dirigente do Barça afirmou que se sente forte e pronto para encarar um novo mandato, pois acredita estar liderando o melhor projeto para o clube.

— Tomamos decisões difíceis, trabalhamos sob pressão. Foi um ano importante na recuperação do clube e gostaria de concorrer às próximas eleições. Acredito que este projeto, que tenho a honra de liderar, merece continuar. Tomamos decisões corajosas, corajosas e controversas, e avançamos, tanto para deter esta campanha de descrédito institucional que se instalou em alguns setores, especialmente entre os rivais.

