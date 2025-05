Vítima de incidente antes de Espanyol x Barcelona é internada em UTI

Antes da bola rolar para Espanyol x Barcelona, nessa quinta-feira (15), um carro atropelou diversas pessoas nos arredores do estádio RCDE Cornellà-El Prat, na Catalunha. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, uma das vítimas está internada na UTI em estado grave. Vale ressaltar que a polícia descartou que a motorista estivesse alcoolizada ou sob efeito de entorpecentes.

De acordo com os jornais locais, 17 feridos foram atendidos ainda nos arredores do estádio RCDE e deram entrada por conta própria em um hospital da região. Apenas três foram liberados de imediato. Nove tiveram ferimentos leves e receberam alta, outros quatro seguem internado e um está na UTI.

Confira o momento do atropelamento (cenas fortes):

O que aconteceu?

Segundo testemunho local, um veículo acelerou ao passar por uma multidão de torcedores do Espanyol, atingindo várias pessoas que estavam presentes. A polícia da Catalunha confirmou o acidente, que aconteceu por volta das 21h do horário de Barcelona (às 16h de Brasília). Vídeos do momento do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

De acordo com o jornal "AS", a motorista, que tem entre 45 e 55 anos, teria perdido o controle do veículo. Ela foi detida pela polícia local.

Barcelona campeão da La Liga!

O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 com um verdadeiro golaço e assistência de Yamal e foi campeão de La Liga pela 28ª vez. O outro gol do dérbi foi marcado por Fermín Lopez. Com a vitória, o clube da Catalunha chega a 85 pontos em 36 rodadas e não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, segundo na tabela. Com dois jogos restantes em La Liga, o Real só pode chegar a 84 caso vença os dois últimos compromissos. Dessa forma, o Barcelona é campeão do Campeonato Espanhol.

