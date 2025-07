La Liga define calendário da temporada; saiba datas do El Clásico

A La Liga definiu o calendário da temporada 2025/2026, e os dois clássicos entre Real Madrid e Barcelona já possuem datas. A competição terá início no fim de semana dos dias 16 e 17 de agosto e com encerramento no dia 24 de maio de 2026. Confira o calendário completo.

Na 10ª rodada, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela primeira vez na temporada, no dia 26 de outobro, no Santiago Bernabéu. O duelo do returno será apenas na 35ª rodada da La Liga, no dia 10 de maio, na Catalunha.

Uma das curiosidades do início do Campeonato Espanhol é o fato do Barcelona iniciar o torneio com três jogos fora de casa. A equipe da Catalunha realizará o primeiro jogo em casa somente em setembro devido a reta final da obra do Camp Nou.

Confira datas dos clássicos da La Liga

7ª rodada (28/09):

Atlético de Madrid x Real Madrid

10ª rodada (26/10):

Real Madrid x Barcelona

19ª rodada (11/01):

Barcelona x Atlético de Madrid

29ª rodada (22/03):

Real Madrid x Atlético de Madrid

30ª rodada (05/04):

Atlético de Madrid x Barcelona

35ª rodada: (10/05):

Barcelona x Real Madrid

Veja datas da 1ª rodada e da 38ª rodada do Campeonato Espanhol:

1ª rodada:

Alavés x Levante

Athletic Bilbao x Sevilla

Celta de Vigo x Getafe

Girona x Rayo Vallecano

Espanyol x Atlético de Madrid

Mallorca x Barcelona

Elche x Betis

Real Madrid x Osasuna

Valencia x Real Sociedad

Villarreal x Oviedo

38ª rodada:

Alavés x Rayo Vallecano

Betis x Levante

Celta de Vigo x Sevilla

Espanyol x Real Sociedad

Getafe x Osasuna

Mallorca x Oviedo

Real Madrid x Athletic Bilbao

Villarreal x Atlético de Madrid

Valencia x Barcelona

Girona x Elche

