O calendário do confronto entre Real Madrid e Juventus, pelo Mundial de Clubes, está ameaçado. Isso porque o clima em Miami, palco do duelo válido pelas oitavas de final, assusta os presentes no Hard Rock Stadium cerca de duas horas antes de a bola rolar.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr joga hoje? A provável escalação do Real Madrid para o jogo do Mundial

Uma chuva torrencial tomou conta da arena localizada na Flórida, o que leva a um alerta para a Fifa. Partidas chegaram a ser atrasadas ou paralisadas por conta do mau tempo - entre chuvas fortes e tempestades de raios -, situação cuja a entidade nomeou como "weather delay" ("atraso de clima", em português).

O canal televisivo espanhol "El Chiringuito" publicou, em suas redes sociais, um registro da chuva no Hard Rock. Confira abaixo:

A Flórida, inclusive, é conhecida por ter um clima bastante instável, especialmente durante o verão (de maio a outubro). Neste período, é comum que os dias comecem ensolarados e depois surjam tempestades no fim da tarde - muitas vezes fortes, com trovões e relâmpagos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🧠 Real Madrid x Juventus: o que você precisa saber sobre o duelo?

A bola rola para Real Madrid e Juventus nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA), em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em caso de empate, o confronto será levado a prorrogação, e se necessário, decidido nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece às 22h.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.