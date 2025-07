Gol perdido em Real Madrid x Juventus chama atenção: ‘Não pode’

Real Madrid e Juventus se enfrentam, nesta terça-feira (1), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Durante o primeiro tempo do confronto, uma chance desperdiçada pelo atacante Randal Kolo Muani, da equipe italiana, chamou atenção dos telespectadores nas redes sociais. Sem o tento, as equipes empataram em 0 a 0 durante o primeiro tempo.

O lance aconteceu aos seis minutos da primeira etapa. Na ocasião, Yildiz fez uma arrancada pelo meio de campo para puxar um contra-ataque para a Juventus. Ao chamar a marcação dos jogadores do Real Madrid, o camisa 10 realizou um lançamento na medida para Kolo Muani, que saiu na cara do gol.

Mesmo livre, o atacante da Juventus não conseguiu converter a chance clara. Ao se aproximar de Courtois, o camisa 20 tentou realizar um toque por cima do arqueiro, mas acabou exagerando na força. A bola saiu por cima do gol. O lance viralizou nas redes sociais; veja a repercussão abaixo:

