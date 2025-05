Premier League caminha para alcançar marca inédita na Uefa; confira

As vitórias de Manchester United e Tottenham nos jogos de ida da semifinal da Liga Europa aproximaram a Premier League de uma marca inédita na Uefa. Caso os clubes avancem à decisão, a Inglaterra garantirá a vaga de seis times na Champions League na próxima temporada. Se for concretizado, será a primeira vez na história em que uma liga nacional europeia terá seis vagas em uma edição de Liga dos Campeões.

Tradicionalmente, apenas os quatro primeiros colocados da Premier League se classificam à Champions na temporada seguinte, abrindo uma eventual quinta vaga se um time inglês conquiste a Liga Europa. Porém, a Inglaterra já tem cinco vagas garantidas, devido à regra do coeficiente dos clubes, que considera o desempenho nas competições europeias.

O regulamento da Uefa concede o benefício da vaga extra a dois países, e a Premier League garantiu o seu quinto time na Champions quando o Arsenal derrotou o Real Madrid por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Além dos Gunners, o Chelsea está bem classificado na Conference League após golear o Djurgarden na ida, enquanto Manchester United e Tottenham abriram boa vantagem na Liga Europa.

No momento, apenas o já campeão da Premier League Liverpool tem vaga garantida na próxima Champions. Vice-líder, com 67 pontos, o Arsenal está perto de confirmar sua classificação. Nescastle (62), Manchester City (61), Chelsea e Nottingham Forest (ambos com 60), além de Aston Villa (57) disputam as outras três vagas na Champions.

Como estão Manchester United e Tottenham na Premier League?

Uma possível conquista do título da Liga Europa pode salvar a péssima temporada de Manchester United e Tottenham. Com ambos na parte de baixo da tabela da Premier League, os clubes enxergam a competição internacional como a chance de se classificar para a Champions.

Atualmente, o Manchester United ocupa a 14ª colocação do Campeonato Inglês com 39 pontos, sua pior campanha na história. Para o técnico Ruben Amorim, o título é apenas um tapa buraco em meio a muitas mudanças que o clube precisa executar.

Do outro lado, o técnico Ange Postecoglou não conseguiu manter o bom nível do elenco do Tottenham na atual temporada. Apesar de estar nas semifinais da Liga Europa, o time ocupa a 16ª colocação na Premier League com 37 pontos.