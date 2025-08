Jornal espanhol expõe dilema do Real Madrid entre Endrick e Gonzalo García

Próximo do início da temporada, o Real Madrid definiu um plano de ficar com apenas um centroavante reserva de Mbappé, e o dilema recai sobre Endrick ou Gonzalo García. Segundo informações do jornal espanhol "As", a diretoria do clube merengue pretende contar com apenas um suplente imediato para o francês, pois manter os dois jovens promissores pode atrapalhar a evolução de quem acabar como terceira opção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com uma lesão na coxa, Endrick perdeu a disputa do Mundial de Clubes e viu de casa Gonzalo surgir da base e brilhar com quatro gols e uma assistência na competição. Distante da titularidade, o jogador não tem o desejo de sair, mas uma baixa minutagem pode o prejudicar em uma corrida por uma vaga na Copa do Mundo, que acontece ao final da temporada europeia.

continua após a publicidade

O staff do ex-jogador do Palmeiras já deixou claro ao clube que ele não aceita ser emprestado, mesmo diante de uma temporada de estreia sem muito espaço devido à grande concorrência no ataque - Vini Jr, Rodrygo, Mbappé e, agora, Gonzalo García. Ainda assim, o atacante acredita que pode convencer Xabi Alonso e ganhar seu espaço no elenco principal.

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Por outro lado, ainda de acordo com o diário espanhol, García se tornou cobiçado e entrou no radar de grandes clubes da Premier League pelo desempenho no novo torneio da Fifa, onde marcou contra Salzburg, Juventus e Borussia Dortmund. Mesmo assim, o atacante declarou que a prioridade é seguir no Real Madrid e aguarda uma renovação de contrato.

continua após a publicidade

Endrick ou Gonzalo García: quem será o camisa 9 do Real Madrid?

Enquanto isso, o clube ainda não anunciou quem herdará a camisa 9 deixada por Mbappé, que assumiu, nesta terça-feira (29), a 10 deixada por Luka Modric, que rumou ao Milan após o Mundial de Clubes. Dentre as opções mais viáveis, imagina-se que a 9 seja entregue a algum dos centroavantes do esquadrão blanco.

O Lance!, através de seu canal no WhatsApp, questionou aos torcedores do Real Madrid qual dos dois merecia mais a nona camisa. E o brasileiro levou a melhor, com dez votos a mais. Confira o resultado da enquete:

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.