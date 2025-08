Ex-Corinthians entra em lista de negociáveis no Nottingham Forest

Carlos Miguel busca novos clubes, com interesse do Cruzeiro no Brasil.

O Nottingham Forest continua traçando planos neste mercado de verão após chegadas de jogadores como Igor Jesus e Jair Cunha. Dessa forma, o clube inglês formula uma lista de atletas negociáveis para desinchar o elenco de Nuno Espírito Santo. Um dos nomes na relação é do ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel, segundo o jornalista Bruno Andrade.

Sem espaço em sua primeira temporada e sem propostas oficiais até então, Carlos Miguel, que possui contrato até junho de 2028 com o Forest, foi orientado a procurar um novo destino pelo clube inglês. A transferência do goleiro brasileiro para o Nottingham Forest, em julho de 2024, custou 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões na época), mas a expectativa de ser titular não se concretizou, com o belga Matz Sels consolidado como dono da posição.

Apesar de ter mostrado potencial nas poucas oportunidades que teve, Carlos Miguel não conseguiu se firmar ou disputar posição, de fato, com Sels. Uma falha em um gol do Exeter City, pela Copa da Inglaterra, e a lesão na coxa esquerda, que o afastou por meses, acabaram atrapalhando a conquista de mais minutos e corroboram com a decisão do Forest de não contar com o brasileiro para 2025/26.

Possíveis destinos para Carlos Miguel

Com prioridade por continuar na Europa, Carlos Miguel estaria à espera de abordagens de clubes de divisões inferiores da Inglaterra ou de ligas alternativas do continente. A intenção do goleiro, e também do Nottingham Forest, é que o novo destino traga mais minutos para o brasileiro. No Brasil, especula-se que o Cruzeiro estaria monitorando o ex-Corinthians.

