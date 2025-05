Endrick recebe pedido de ex-Real Madrid: ‘Vai se acostumar’

Endrick vive uma temporada de adaptação no Real Madrid. O brasileiro, que desembarcou em Valdebebas no último verão europeu, recebeu poucos minutos ao longo de 2024-25, e esteve ligado a uma saída por empréstimo, mas escolheu permanecer na reserva da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Outro brasileiro que atuou no Santiago Bernabéu, Júlio Baptista concedeu entrevista ao jornal "Marca" nesta sexta-feira (2), e analisou a situação, fazendo um pedido ao camisa 16 dos Merengues.

- Ele é um jogador muito jovem. No Madrid, tudo é mais difícil de resolver, porque você está cercado pelos melhores jogadores. Mas ele precisa ter paciência. No momento em que conseguir conectar uma sequência e tornar as coisas um pouco mais naturais, o resto flui. Sair tem seus riscos, porque pode não dar certo, e você abre espaço para outros entrarem. Mas ele vai se acostumar para poder jogar em La Liga. Em termos de adaptação, precisa estar tranquilo, e quanto aos jogos, tudo vai depender da sequência - afirmou o ex-jogador.

🔢 Estatísticas de Endrick pelo Real Madrid

Apesar de ter 34 jogos acumulados, Endrick saiu do banco na maioria, e tem ao todo apenas 709 minutos em ação, com cinco gols e uma assistência. Logo na estreia, diante do Real Valladolid, balançou as redes, assim como na abertura da fase de liga da Champions, frente ao Stuttgart. Porém, as oportunidades foram se esvaindo.

Com a utilização dos reservas blancos na Copa do Rei, Ancelotti passou a introduzir o centroavante na competição, e a decisão teve resultado. O atacante foi o vice-artilheiro do torneio, com cinco gols, atrás apenas de Ferrán Torres, do Barcelona, que marcou na final e foi a seis.

Endrick comemora gol no duelo entre Real Madrid e Stuttgart, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Júlio Baptista também falou sobre a pressão elevada de vestir a camisa do Real Madrid, e saiu em defesa de jogadores criticados na temporada atual, como Mbappé e Rodrygo. O brasileiro atuou no clube em 2005-06 e 2007-08, com um empréstimo ao Arsenal entre as duas jornadas.

- É normal que, quando o Madrid não vence, haja vários indivíduos que apontam a culpa para certos jogadores. Isso está acontecendo agora com o Mbappé, com o Rodrygo, até com o Vinícius Jr. Não há ninguém livre. Já passei por coisas semelhantes. Por exemplo, no Bernabéu, ganhávamos do Mallorca por 4 a 0, e por dez minutos, o time jogou mal. Aí, a torcida começou a vaiar mesmo com a vitória. Eles são exigentes, mas não são injustos. Querem que os atletas deem o melhor, e se isso acontecer, então a torcida sabe que eles estão bem. É o mais importante - disse Júlio.