João Gomes elege jogador mais difícil de marcar na Premier League

Antes do duelo contra o Manchester City no Etihad Stadium, o volante João Gomes, do Wolverhampton, elegeu o jogador mais difícil de marcar na Premier League. Para o ex-Flamengo, o atacante belga Jérémy Doku é o que apresentou mais problemas nos confrontos contra a equipe de Pep Guardiola. Ambos se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Acho que o mais difícil foi o Jérémy Doku. Ele é muito rápido, muito habilidoso. Então acho que ele foi o mais difícil que eu já enfrentei aqui na Premier League - disse João Gomes, em entrevista à "ESPN".

continua após a publicidade

O camisa 8 do Wolves já enfrentou o belga em três partidas, mas a partida mais recente foi a que mais lhe impressionou. Mesmo com diversas estrelas como Haaland, Foden e De Bruyne, João Gomes acredita que a imprevisibilidade é o que mais destaca Doku dos demais.

- Acho que foi no jogo aqui, que acho que foi 2 a 1 City. Ele é imprevisível. Você nunca sabe o que ele vai fazer, se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita. Então acho que ele foi o mais difícil - seguiu.

continua após a publicidade

Contudo, mesmo com as dificuldades, João Gomes e o Wolverhampton conseguiram neutralizar o Manchester City na Premier League. Em três duelos, o volante venceu um e perdeu dois. Com os dois clubes em boa fase, resta saber como estará o retrospecto após o fim do jogo válido pela 35ª rodada.

Como se encontram City e Wolves?

Com a permanência garantida na Premier League para a próxima temporada, o time comandado por Vítor Pereira, que acumula seis vitórias seguidas no campeonato, enfrenta o City de olho em vaga na próxima Champions League.

Para o restante da temporada, o City ainda pode terminar com um título, uma vez que disputará a final da Copa da Inglaterra, contra o Crystal Palace. Do outro lado, apesar da boa recuperação, o Wolverhampton está apenas na 13ª colocação e, devido ao início ruim na temporada, não tem mais chances de se classificar para competições europeias.