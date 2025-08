Ex-Fluminense, Duílio é homenageado pelo Estrela Amadora, de Portugal

Ex-zagueiro do Fluminense, Duílio foi homenageado pelo Estrela Amadora, de Portugal por conta dos 35 anos da conquista da Taça de Portugal de 1989/90. A cerimônia aconteceu na terça-feira (29), no Estádio José Gomes, em Lisboa.

A homenagem foi feita no intervalo do Troféu José Gomes, torneio amistoso que celebrou a trajetória do clube e a volta da taça ao Museu do Estrela. Duílio foi o capitão do título conquistado sobre o Farense, em Oeiras. O troféu foi entregue ao ídolo por meio de um drone e contou com o reencontro com antigos companheiros e a presença do presidente Paulo Lopo.

— A sensação é fantástica de voltar aqui, depois de três anos inesquecíveis… Ganhar a Taça de Portugal foi tudo de bom — disse o ex-jogador e lenda do clube português.

Além do retorno do troféu, o evento marcou o lançamento do novo uniforme do Estrela Amadora para a temporada. A camisa possui detalhes sutis como uma caravela portuguesa "que partiu à descoberta de novos mundos e que nunca encontrou fronteiras", como explicou o clube, e representa o "reflexo da diversidade que vive na cidade", conforme Lopo.

Ex-zagueiro Duílio recebe homenagem ao lado de ex-companheiros e do presidente Paulo Lopo (Foto: Roberto Correia/Estrela Amadora)

Idolatria no Fluminense

Duílio chegou ao Tricolor em 1983 e ficou até 1985, formando dupla de zaga com Ricardo Gomes. Em Laranjeiras, foi bicampeão Carioca (1983 e 1984), campeão do Brasileirão em 1984 e conquistou também a Taça Guanabara de 1983 e o Torneio de Seul em 1984.

Enquanto jogador, atuou em 146 jogos e marcou 8 gols. Depois, tornou-se treinador e retornou ao Fluminense em 2019, tendo trabalhado como Supervisor Técnico do Sub-17 e do Sub-20.

