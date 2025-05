Entenda por que Europa League vale fortuna para Tottenham e United

As semifinais da Europa League começam nesta quinta-feira (1), e dois gigantes ingleses entram em campo pressionados por resultados e pelas finanças. O Tottenham recebe o Bodo/Glimt, enquanto o Manchester United visita o Athletic Bilbao. A bola rola às 16h (de Brasília) para ambos os jogos.

Mais do que a disputa por uma vaga na final, os duelos valem sobrevivência esportiva e equilíbrio financeiro para os dois clubes ingleses, que vivem temporadas decepcionantes na Premier League. Com os Spurs em 16º e os Red Devils em 14º, a Europa League representa a única chance real de garantir vaga na Champions League 2025/26 — e com ela, uma bolada em premiações.

💸 Champions League ou prejuízo

Na temporada 2022/23, o Tottenham chegou às oitavas da Champions e registrou um faturamento recorde: £550 milhões (R$ 4,15 bilhões). Apenas em premiações da UEFA, embolsou £56,2 milhões (R$ 423 milhões). No ano seguinte, sem disputar torneios europeus, recebeu apenas £1,3 milhão (R$ 9,7 milhões) — uma queda brutal.

A situação do United é semelhante. Fora da zona de classificação para torneios continentais na Premier League, o clube precisa do título da Europa League para jogar a próxima Champions. O prêmio? Até €57 milhões (R$ 308 milhões) em bônus de performance, além dos €18,6 milhões (R$ 100 milhões) só por participar.

🏆 O risco da eliminação

Sem títulos ou vagas diretas via campeonato nacional, Tottenham e United enfrentam a real possibilidade de não disputar nenhuma competição europeia em 2025. Nem mesmo a Europa Conference League, que pagaria até €12 milhões, estaria garantida.

Ou seja, para Tottenham e Manchester United, a Europa League vale mais que uma taça — ela pode definir o tamanho do caixa para 2025.

