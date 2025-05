Treinador do United ‘menospreza’ título da Europa League

Perto de concluir sua primeira temporada no Manchester United, o técnico Rúben Amorim não deu muito valor ao eventual título da Europa League. Sem chances de conseguir vaga na próxima Champions via Premier League, os Diabos Vermelhos precisam conquistar o torneio de segundo escalão para salvar seu ano. Para o português, porém, o título é apenas um tapa buraco em meio a muitas mudanças que o clube precisa executar.

Na coletiva de imprensa que antecede o duelo frente ao Athletic Bilbao, pela ida da semifinal da Europa League, Amorim afirmou que o título não irá apagar todos os problemas do time na temporada. Para além do torneio continental, os Diabos Vermelhos figuram apenas a 14ª colocação do Campeonato Inglês, sua pior campanha na história.

— (Ganhar um troféu) não é a parte mais importante. Claro que as pessoas vão olhar de um jeito diferente para a nossa temporada, especialmente para o treinador. Mas, novamente, é algo mais no núcleo do nosso clube. Temos que mudar muitas coisas e precisamos ser consistentes. A Europa League não vai mudar nada de nossos problemas. Vai nos dar a Champions League na próxima temporada, mais dinheiro para gastar... mas os problemas continuam ali — comentou.

— Precisamos mudar a mentalidade dos nossos torcedores de forma consciente, tomar boas decisões, fazer bons recrutamentos, valorizar a base. Isso é o que precisamos mudar para trazer o clube de volta ao topo. Isso é mais um atalho para irmos aos jogos europeus. Nada mais. Os problemas, temos que resolver de diferentes maneiras com mais tempo e teremos mais clareza disso. Pode mudar no próximo verão ou ao longo dos últimos anos. Ficaremos bem com ou sem Champions League — acrescentou.

Ruben Amorim em jogo do Manchester United

Amorim terá retorno de dois titulares para reta final da temporada

Ainda na coletiva, Rúben Amorim trouxe boas notícias para os torcedores do Manchester United. De acordo com o treinador português, dois jogadores titulares estarão disponíveis para a decisão. São eles: Amad Diallo e Matthijs de Ligt.

A ida da semifinal da Europa League entre United e Bilbao acontece nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), na Espanha. A volta, no Old Trafford, será na próxima quinta, dia 8. Não há vantagem de gol fora de casa e, caso o empate persista, a vaga será decidida na prorrogação e pênaltis.