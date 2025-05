Qual o salário de Casemiro no Manchester United? Veja valores

Casemiro voltou a brilhar no Manchester United. Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, fora de casa, pela semifinal da Liga Europa, o volante brasileiro parece ter reencontrado seu protagonismo nos Red Devils. A atuação de gala no Estádio San Mamés não apenas encaminhou a vaga do clube inglês na final do torneio continental, como também reacendeu o debate sobre seu retorno à seleção brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da importância em campo, Casemiro também se destaca fora das quatro linhas — pelo menos no que diz respeito ao tamanho do seu salário.

💷 Salário milionário por temporada

De acordo com o site especializado Capology, Casemiro recebe um salário bruto anual de £18,2 milhões no Manchester United. Considerando a cotação atual da libra esterlina, isso representa aproximadamente:

💸 R$ 138,8 milhões por ano

💵 R$ 11,56 milhões por mês

🪙 R$ 2,66 milhões por semana

O contrato do brasileiro, que vai até 30 de junho de 2026, também inclui um bônus por performance que pode render até £5,2 milhões extras por temporada (cerca de R$ 39,7 milhões), caso metas esportivas sejam atingidas. Somando salário e bônus, o total anual pode ultrapassar R$ 178 milhões.

continua após a publicidade

🏆 Top 4 da Premier League

Com esse rendimento, Casemiro é hoje o jogador mais bem pago do Manchester United e aparece no top 4 dos maiores salários da Premier League, atrás apenas de Erling Haaland, Kevin De Bruyne (ambos do Manchester City) e Mohamed Salah (Liverpool).

Aos 33 anos, o volante ex-Real Madrid mostra que ainda tem lenha para queimar — tanto tecnicamente quanto como ativo valioso dentro de um dos clubes mais ricos do mundo.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.