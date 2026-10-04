Portugal x Noruega: onde assistir, horário e escalações

O Estádio do Dragão, no Porto, recebe Portugal x Noruega neste domingo (4), às 15h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo 4 da Liga A da Nations League. A transmissão será ao vivo pelos canais SporTV.

Portugal lidera a chave com nove pontos e busca a quarta vitória consecutiva, enquanto a Noruega aparece na terceira posição, com três, após dois tropeços seguidos. O confronto pode ampliar a vantagem portuguesa e reduzir ainda mais a margem de recuperação dos visitantes.

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Ficha do jogo POR NOR 4ª rodada Liga das Nações Data e Hora domingo, 4 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio do Dragão, em Porto (Portugal) Árbitro Maurizio Mariani (ITA) Assistentes Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA) Var Marco Di Bello (ITA) Onde assistir Não definido

Tudo sobre a partida entre Portugal x Noruega (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal 🆚 Noruega

Liga das Nações 2026/27 – 4ª Rodada (Grupo A4)

📆 Data e horário: domingo, 24de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).

📍 Local: Estádio do Dragão, em Porto (Portugal).

👁️ Onde assistir: SporTV

🕴️ Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).

📺 VAR: Marco Di Bello (ITA).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal (Técnico: Jorge Jesus)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Palhinha; Pedro Neto, Vitinha e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos.

Noruega (Técnico: Ståle Solbakken)

Egil Selvik; Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Leo Østigård e David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge e Patrick Berg; Oscar Bobb, Erling Haaland e Andreas Schjelderup.

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Confrontos diretos entre Portugal x Noruega

Portugal e Noruega se enfrentaram 11 vezes, com oito vitórias portuguesas, dois empates e apenas um triunfo norueguês.

O encontro mais recente ocorreu na segunda rodada desta Nations League, quando Portugal venceu por 2 x 1 em Oslo. A seleção portuguesa também levou a melhor em quatro dos últimos cinco confrontos.

A única vitória da Noruega aconteceu em setembro de 2010, por 1 x 0. O retrospecto recente reforça a dificuldade dos nórdicos neste confronto, embora pertença a diferentes gerações das duas seleções.

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