Por que Messi não joga hoje pela Argentina contra Burkina Faso? Entenda ausência
Camisa 10 será ausência no amistoso deste sábado e tem despedida da Seleção Argentina marcada para terça-feira (6)
Lionel Messi não estará em campo pela Argentina neste sábado (3), contra Burkina Faso, em amistoso internacional marcado para as 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A ausência do camisa 10 faz parte do planejamento para sua despedida da seleção, prevista para a próxima terça-feira (6), diante de Benim.
O atacante de 39 anos chegou à Argentina na sexta-feira (2), mas, em acordo com o técnico Lionel Scaloni, participará apenas do último compromisso da Data Fifa. Messi também ficou fora da goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, na última quarta-feira (30).
➡️Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações
A despedida acontece após o anúncio da aposentadoria do futebol internacional, feito pelo jogador em agosto. A Associação de Futebol Argentino (AFA) preparou uma homenagem especial para o confronto, que também será disputado no Monumental de Núñez.
Quando Messi volta a jogar pela Argentina?
Messi fará sua última partida pela Seleção Argentina na terça-feira (6), às 20h (de Brasília), contra Benim. Os ingressos para o amistoso estão esgotados, e a expectativa é de casa cheia para a despedida do maior artilheiro da história da Albiceleste.
A AFA convidou os integrantes do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 para participar da homenagem. A partida também terá um uniforme especial, com referências à trajetória do camisa 10 pela seleção.
Enquanto isso, Scaloni utiliza os primeiros compromissos após a Copa do Mundo de 2026 para observar alternativas e preparar a equipe para o próximo ciclo.
O confronto entre Argentina e Burkina Faso terá transmissão ao vivo do sportv, na televisão fechada.
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