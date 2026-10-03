Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações

Argentina e Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na televisão fechada.

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Ficha do jogo ARG BKR Amistoso Internacional Data e Hora sábado, 3 de outubro de 2026, Às 21h (Brasília) Local Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG) Árbitro José Cabero (Chile) Assistentes Wladimir Muñoz e Carlos Venegas (Chile) Var Não informado Onde assistir

A seleção argentina chega após golear a Bolívia por 4 a 0, na última quarta-feira (30), em Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero e José Manuel López marcaram os gols da equipe comandada por Lionel Scaloni.

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O treinador deve aproveitar o confronto para observar outros jogadores e promover mudanças na escalação. Lionel Messi não participará da partida e tem retorno previsto para terça-feira (6), diante de Benim, no amistoso anunciado como sua despedida da Seleção Argentina.

Burkina Faso, por sua vez, venceu a República Centro-Africana por 1 a 0 em seu último compromisso, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A preparação para o amistoso, porém, foi prejudicada por problemas logísticos. A delegação chegou a Buenos Aires apenas na tarde deste sábado, depois de atrasos na viagem desde o Marrocos. Com ausências importantes, a seleção africana precisou recorrer a jogadores do Sub-23 para completar o grupo.

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A seleção argentina chega após golear a Bolívia por 4 a 0, na última quarta-feira (30), em Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero e José Manuel López marcaram os gols da equipe comandada por Lionel Scaloni.

O treinador deve aproveitar o confronto para observar outros jogadores e promover mudanças na escalação. Lionel Messi não participará da partida e tem retorno previsto para terça-feira (6), diante de Benim, no amistoso anunciado como sua despedida da Seleção Argentina.

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Burkina Faso, por sua vez, venceu a República Centro-Africana por 1 a 0 em seu último compromisso, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A preparação para o amistoso, porém, foi prejudicada por problemas logísticos. A delegação chegou a Buenos Aires apenas na tarde deste sábado, depois de atrasos na viagem desde o Marrocos. Com ausências importantes, a seleção africana precisou recorrer a jogadores do Sub-23 para completar o grupo.

Tudo sobre Argentina x Burkina Faso (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X BURKINA FASO

📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: sportv

🏆 Competição: amistoso internacional

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👤 Árbitro: José Cabero (Chile)

🟨 Assistentes: Wladimir Muñoz e Carlos Venegas (Chile)

🖥️ VAR: não informado

⚽ Prováveis escalações

Argentina (técnico: Lionel Scaloni):

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Burkina Faso (técnico: Amir Abdou):

escalação ainda indefinida após mudanças de última hora na delegação.

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