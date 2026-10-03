Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações
Seleção comandada por Lionel Scaloni busca segunda vitória na Data Fifa; Messi não participará do amistoso
Argentina e Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na televisão fechada.
➡️A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-herói
Ficha do jogo
A seleção argentina chega após golear a Bolívia por 4 a 0, na última quarta-feira (30), em Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero e José Manuel López marcaram os gols da equipe comandada por Lionel Scaloni.
O treinador deve aproveitar o confronto para observar outros jogadores e promover mudanças na escalação. Lionel Messi não participará da partida e tem retorno previsto para terça-feira (6), diante de Benim, no amistoso anunciado como sua despedida da Seleção Argentina.
Burkina Faso, por sua vez, venceu a República Centro-Africana por 1 a 0 em seu último compromisso, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A preparação para o amistoso, porém, foi prejudicada por problemas logísticos. A delegação chegou a Buenos Aires apenas na tarde deste sábado, depois de atrasos na viagem desde o Marrocos. Com ausências importantes, a seleção africana precisou recorrer a jogadores do Sub-23 para completar o grupo.
A seleção argentina chega após golear a Bolívia por 4 a 0, na última quarta-feira (30), em Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero e José Manuel López marcaram os gols da equipe comandada por Lionel Scaloni.
O treinador deve aproveitar o confronto para observar outros jogadores e promover mudanças na escalação. Lionel Messi não participará da partida e tem retorno previsto para terça-feira (6), diante de Benim, no amistoso anunciado como sua despedida da Seleção Argentina.
Burkina Faso, por sua vez, venceu a República Centro-Africana por 1 a 0 em seu último compromisso, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A preparação para o amistoso, porém, foi prejudicada por problemas logísticos. A delegação chegou a Buenos Aires apenas na tarde deste sábado, depois de atrasos na viagem desde o Marrocos. Com ausências importantes, a seleção africana precisou recorrer a jogadores do Sub-23 para completar o grupo.
Tudo sobre Argentina x Burkina Faso (onde assistir, horário e escalações)
✅ FICHA TÉCNICA
ARGENTINA X BURKINA FASO
📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: sportv
🏆 Competição: amistoso internacional
👤 Árbitro: José Cabero (Chile)
🟨 Assistentes: Wladimir Muñoz e Carlos Venegas (Chile)
🖥️ VAR: não informado
⚽ Prováveis escalações
Argentina (técnico: Lionel Scaloni):
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.
Burkina Faso (técnico: Amir Abdou):
escalação ainda indefinida após mudanças de última hora na delegação.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)Há 11 horas
Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)Há 18 horas
Onde Assistir
São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão FemininoHá 22 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Onde Assistir
Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!