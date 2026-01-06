O pior Vini Jr dos últimos anos? Compare os números do craque no Real Madrid
Camsia 7 enfrenta temporada 2025/26 atípica sob comando de Xabi Alonso
Em 2026, Vini Jr completará oito anos de Real Madrid e acrescentará mais um capítulo à trajetória que o consolidou como um dos principais jogadores de sua geração. O atacante não chegou ao clube com o status que possui atualmente junto à imprensa e à torcida, atravessou um período de afirmação marcado por pouca utilização sob o comando de Zinedine Zidane e, posteriormente, alcançou protagonismo com Carlo Ancelotti, tornando-se referência técnica do maior clube do mundo por temporadas consecutivas. Sob a direção de Xabi Alonso, em 2025/26, o cenário apresenta nuances distintas, sobretudo nas partidas mais recentes.
A partida entre Madrid e Betis marcou o 25º jogo de Vinícius Júnior na temporada e ampliou o jejum do brasileiro sem balançar as redes, que chegou a 15 partidas seguidas. A última vez em que o atacante marcou um gol ocorreu em 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, no Santiago Bernabéu, quando anotou dois tentos. Um dado curioso reforça o momento: trata-se do pior rendimento ofensivo do jogador desde a temporada 2020/21, há seis anos, ainda com Zizou à frente, período em que Vinícius era visto apenas como uma promessa do clube.
É fato que a temporada representa uma significativa mudança de cenário para o Madrid, que atravessa um período de instabilidade nos primeiros meses de Alonso. Por resultados, os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga, com 45 pontos em 19 partidas — quatro atrás do líder Barcelona — fruto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos. Na Champions League, a equipe aparece na sétima colocação após seis rodadas, obtidos em quatro vitórias e duas derrotas, 13 gols anotados e sete contra. Apesar de os números não indicarem uma campanha negativa, o desempenho apresentado em campo tem gerado questionamentos em determinados momentos.
O mesmo cenário se aplica a Vini Jr. O camisa 7 iniciou a temporada com a convicção de que manteria a titularidade na ponta esquerda. Com Xabi à frente, porém, essa condição deixou de ser absoluta, sobretudo pela concorrência com o compatriota Rodrygo, que normalmente atua pela direita, mas demonstra preferência pelo lado esquerdo. Não por acaso, o Garoto do Ninho foi flagrado em uma ocasião criticando o atual técnico após uma substituição na temporada passada e, mais recentemente, voltou a demonstrar insatisfação ao reclamar de uma jogada envolvendo Gonzalo García na última partida.
De todo modo, parece que Vinícius perdeu parte de seu protagonismo natural após a chegada de Kylian Mbappé ao elenco na temporada passada. Além disso, desde o início de 2025/26 com Alonso, perdeu relevância como válvula de escape e peça-chave na construção ofensiva, o que se reflete tanto no desempenho, visível a olho nu, quanto nos números. A seguir, veja os principais índices de performance do craque nos 25 primeiros jogos desde sua chegada ao Real Madrid:
🗓️ 2018/19
- 🧍 Jogos como titular: 17
- ⚽ Gols: 4
- 🅰️ Assistências: 8
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 124
- 🎯 Finalizações/jogo: 2.9 (1.0 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.8
- 🔥 Grandes chances criadas: 11
- 🕺 Dribles certos/jogo: 2.2
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 4.4
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.3
- ⭐ Nota Sofascore: 7.30
🗓️ 2019/20
- 🧍 Jogos como titular: 10
- ⚽ Gols: 3
- 🅰️ Assistências: 2
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 222
- 🎯 Finalizações/jogo: 1.4 (0.7 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.0
- 🔥 Grandes chances criadas: 6
- 🕺 Dribles certos/jogo: 1.9
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.6
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.9
- ⭐ Nota Sofascore: 6.79
🗓️ 2020/21
- 🧍 Jogos como titular: 11
- ⚽ Gols: 3
- 🅰️ Assistências: 2
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 235
- 🎯 Finalizações/jogo: 1.2 (0.3 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 0.9
- 🔥 Grandes chances criadas: 3
- 🕺 Dribles certos/jogo: 1.4
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.1
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.8
- ⭐ Nota Sofascore: 6.70
🗓️ 2021/22
- 🧍 Jogos como titular: 23
- ⚽ Gols: 12
- 🅰️ Assistências: 7
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 108
- 🎯 Finalizações/jogo: 2.6 (1.3 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.0
- 🔥 Grandes chances criadas: 4
- 🕺 Dribles certos/jogo: 2.9
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 6.5
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.0
- ⭐ Nota Sofascore: 7.45
🗓️ 2022/23
- 🧍 Jogos como titular: 24
- ⚽ Gols: 10
- 🅰️ Assistências: 5
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 143
- 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.4 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.6
- 🔥 Grandes chances criadas: 8
- 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 7.1
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 3.3
- ⭐ Nota Sofascore: 7.02
🗓️ 2023/24
- 🧍 Jogos como titular: 24
- ⚽ Gols: 14
- 🅰️ Assistências: 6
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 101
- 🎯 Finalizações/jogo: 3.2 (1.3 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.5
- 🔥 Grandes chances criadas: 7
- 🕺 Dribles certos/jogo: 3.1
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.8
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.9
- ⭐ Nota Sofascore: 7.42
🗓️ 2024/25
- 🧍 Jogos como titular: 22
- ⚽ Gols: 14
- 🅰️ Assistências: 9
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 87
- 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.2 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.1
- 🔥 Grandes chances criadas: 17
- 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.9
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.3
- ⭐ Nota Sofascore: 7.57
🗓️ 2025/26
- 🧍 Jogos como titular: 21
- ⚽ Gols: 5
- 🅰️ Assistências: 7
- ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 155
- 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.1 no gol)
- 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.7
- 🔥 Grandes chances criadas: 9
- 🕺 Dribles certos/jogo: 2.5
- 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.0
- 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.7
- ⭐ Nota Sofascore: 7.16
