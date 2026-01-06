Em 2026, Vini Jr completará oito anos de Real Madrid e acrescentará mais um capítulo à trajetória que o consolidou como um dos principais jogadores de sua geração. O atacante não chegou ao clube com o status que possui atualmente junto à imprensa e à torcida, atravessou um período de afirmação marcado por pouca utilização sob o comando de Zinedine Zidane e, posteriormente, alcançou protagonismo com Carlo Ancelotti, tornando-se referência técnica do maior clube do mundo por temporadas consecutivas. Sob a direção de Xabi Alonso, em 2025/26, o cenário apresenta nuances distintas, sobretudo nas partidas mais recentes.

A partida entre Madrid e Betis marcou o 25º jogo de Vinícius Júnior na temporada e ampliou o jejum do brasileiro sem balançar as redes, que chegou a 15 partidas seguidas. A última vez em que o atacante marcou um gol ocorreu em 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, no Santiago Bernabéu, quando anotou dois tentos. Um dado curioso reforça o momento: trata-se do pior rendimento ofensivo do jogador desde a temporada 2020/21, há seis anos, ainda com Zizou à frente, período em que Vinícius era visto apenas como uma promessa do clube.

É fato que a temporada representa uma significativa mudança de cenário para o Madrid, que atravessa um período de instabilidade nos primeiros meses de Alonso. Por resultados, os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga, com 45 pontos em 19 partidas — quatro atrás do líder Barcelona — fruto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos. Na Champions League, a equipe aparece na sétima colocação após seis rodadas, obtidos em quatro vitórias e duas derrotas, 13 gols anotados e sete contra. Apesar de os números não indicarem uma campanha negativa, o desempenho apresentado em campo tem gerado questionamentos em determinados momentos.

O mesmo cenário se aplica a Vini Jr. O camisa 7 iniciou a temporada com a convicção de que manteria a titularidade na ponta esquerda. Com Xabi à frente, porém, essa condição deixou de ser absoluta, sobretudo pela concorrência com o compatriota Rodrygo, que normalmente atua pela direita, mas demonstra preferência pelo lado esquerdo. Não por acaso, o Garoto do Ninho foi flagrado em uma ocasião criticando o atual técnico após uma substituição na temporada passada e, mais recentemente, voltou a demonstrar insatisfação ao reclamar de uma jogada envolvendo Gonzalo García na última partida.

De todo modo, parece que Vinícius perdeu parte de seu protagonismo natural após a chegada de Kylian Mbappé ao elenco na temporada passada. Além disso, desde o início de 2025/26 com Alonso, perdeu relevância como válvula de escape e peça-chave na construção ofensiva, o que se reflete tanto no desempenho, visível a olho nu, quanto nos números. A seguir, veja os principais índices de performance do craque nos 25 primeiros jogos desde sua chegada ao Real Madrid:

🗓️ 2018/19

🧍 Jogos como titular: 17 ⚽ Gols: 4 🅰️ Assistências: 8 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 124 🎯 Finalizações/jogo: 2.9 (1.0 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.8 🔥 Grandes chances criadas: 11 🕺 Dribles certos/jogo: 2.2 💪 Duelos ganhos/jogo: 4.4 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.3 ⭐ Nota Sofascore: 7.30

🗓️ 2019/20

🧍 Jogos como titular: 10 ⚽ Gols: 3 🅰️ Assistências: 2 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 222 🎯 Finalizações/jogo: 1.4 (0.7 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.0 🔥 Grandes chances criadas: 6 🕺 Dribles certos/jogo: 1.9 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.6 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.9 ⭐ Nota Sofascore: 6.79

🗓️ 2020/21

🧍 Jogos como titular: 11 ⚽ Gols: 3 🅰️ Assistências: 2 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 235 🎯 Finalizações/jogo: 1.2 (0.3 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 0.9 🔥 Grandes chances criadas: 3 🕺 Dribles certos/jogo: 1.4 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.1 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.8 ⭐ Nota Sofascore: 6.70

🗓️ 2021/22

🧍 Jogos como titular: 23 ⚽ Gols: 12 🅰️ Assistências: 7 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 108 🎯 Finalizações/jogo: 2.6 (1.3 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.0 🔥 Grandes chances criadas: 4 🕺 Dribles certos/jogo: 2.9 💪 Duelos ganhos/jogo: 6.5 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.0 ⭐ Nota Sofascore: 7.45

🗓️ 2022/23

🧍 Jogos como titular: 24 ⚽ Gols: 10 🅰️ Assistências: 5 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 143 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.4 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.6 🔥 Grandes chances criadas: 8 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6 💪 Duelos ganhos/jogo: 7.1 🟨 Faltas sofridas/jogo: 3.3 ⭐ Nota Sofascore: 7.02

🗓️ 2023/24

🧍 Jogos como titular: 24 ⚽ Gols: 14 🅰️ Assistências: 6 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 101 🎯 Finalizações/jogo: 3.2 (1.3 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.5 🔥 Grandes chances criadas: 7 🕺 Dribles certos/jogo: 3.1 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.8 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.9 ⭐ Nota Sofascore: 7.42

🗓️ 2024/25

🧍 Jogos como titular: 22 ⚽ Gols: 14 🅰️ Assistências: 9 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 87 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.2 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.1 🔥 Grandes chances criadas: 17 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.9 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.3 ⭐ Nota Sofascore: 7.57

🗓️ 2025/26

🧍 Jogos como titular: 21 ⚽ Gols: 5 🅰️ Assistências: 7 ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 155 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.1 no gol) 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.7 🔥 Grandes chances criadas: 9 🕺 Dribles certos/jogo: 2.5 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.0 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.7 ⭐ Nota Sofascore: 7.16

