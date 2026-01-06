menu hamburguer
O pior Vini Jr dos últimos anos? Compare os números do craque no Real Madrid

Camsia 7 enfrenta temporada 2025/26 atípica sob comando de Xabi Alonso

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/01/2026
15:23
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETIS
imagem cameraVini Jr disputa bola na aprtida entre Real Madrid e Real Betis, válida pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em 2026, Vini Jr completará oito anos de Real Madrid e acrescentará mais um capítulo à trajetória que o consolidou como um dos principais jogadores de sua geração. O atacante não chegou ao clube com o status que possui atualmente junto à imprensa e à torcida, atravessou um período de afirmação marcado por pouca utilização sob o comando de Zinedine Zidane e, posteriormente, alcançou protagonismo com Carlo Ancelotti, tornando-se referência técnica do maior clube do mundo por temporadas consecutivas. Sob a direção de Xabi Alonso, em 2025/26, o cenário apresenta nuances distintas, sobretudo nas partidas mais recentes.

continua após a publicidade

A partida entre Madrid e Betis marcou o 25º jogo de Vinícius Júnior na temporada e ampliou o jejum do brasileiro sem balançar as redes, que chegou a 15 partidas seguidas. A última vez em que o atacante marcou um gol ocorreu em 4 de outubro de 2025, na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, no Santiago Bernabéu, quando anotou dois tentos. Um dado curioso reforça o momento: trata-se do pior rendimento ofensivo do jogador desde a temporada 2020/21, há seis anos, ainda com Zizou à frente, período em que Vinícius era visto apenas como uma promessa do clube.

continua após a publicidade

É fato que a temporada representa uma significativa mudança de cenário para o Madrid, que atravessa um período de instabilidade nos primeiros meses de Alonso. Por resultados, os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga, com 45 pontos em 19 partidas — quatro atrás do líder Barcelona — fruto de 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos. Na Champions League, a equipe aparece na sétima colocação após seis rodadas, obtidos em quatro vitórias e duas derrotas, 13 gols anotados e sete contra. Apesar de os números não indicarem uma campanha negativa, o desempenho apresentado em campo tem gerado questionamentos em determinados momentos.

O mesmo cenário se aplica a Vini Jr. O camisa 7 iniciou a temporada com a convicção de que manteria a titularidade na ponta esquerda. Com Xabi à frente, porém, essa condição deixou de ser absoluta, sobretudo pela concorrência com o compatriota Rodrygo, que normalmente atua pela direita, mas demonstra preferência pelo lado esquerdo. Não por acaso, o Garoto do Ninho foi flagrado em uma ocasião criticando o atual técnico após uma substituição na temporada passada e, mais recentemente, voltou a demonstrar insatisfação ao reclamar de uma jogada envolvendo Gonzalo García na última partida.

continua após a publicidade

De todo modo, parece que Vinícius perdeu parte de seu protagonismo natural após a chegada de Kylian Mbappé ao elenco na temporada passada. Além disso, desde o início de 2025/26 com Alonso, perdeu relevância como válvula de escape e peça-chave na construção ofensiva, o que se reflete tanto no desempenho, visível a olho nu, quanto nos números. A seguir, veja os principais índices de performance do craque nos 25 primeiros jogos desde sua chegada ao Real Madrid:

🗓️ 2018/19

  1. 🧍 Jogos como titular: 17
  2. Gols: 4
  3. 🅰️ Assistências: 8
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 124
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 2.9 (1.0 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.8
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 11
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 2.2
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 4.4
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.3
  11. Nota Sofascore: 7.30

🗓️ 2019/20

  1. 🧍 Jogos como titular: 10
  2. Gols: 3
  3. 🅰️ Assistências: 2
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 222
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 1.4 (0.7 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.0
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 6
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 1.9
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.6
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.9
  11. Nota Sofascore: 6.79

🗓️ 2020/21

  1. 🧍 Jogos como titular: 11
  2. Gols: 3
  3. 🅰️ Assistências: 2
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 235
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 1.2 (0.3 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 0.9
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 3
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 1.4
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 3.1
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 0.8
  11. Nota Sofascore: 6.70

🗓️ 2021/22

  1. 🧍 Jogos como titular: 23
  2. Gols: 12
  3. 🅰️ Assistências: 7
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 108
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 2.6 (1.3 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.0
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 4
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 2.9
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 6.5
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.0
  11. Nota Sofascore: 7.45

🗓️ 2022/23

  1. 🧍 Jogos como titular: 24
  2. Gols: 10
  3. 🅰️ Assistências: 5
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 143
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.4 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.6
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 8
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 7.1
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 3.3
  11. Nota Sofascore: 7.02

🗓️ 2023/24

  1. 🧍 Jogos como titular: 24
  2. Gols: 14
  3. 🅰️ Assistências: 6
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 101
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 3.2 (1.3 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.5
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 7
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 3.1
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.8
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.9
  11. Nota Sofascore: 7.42

🗓️ 2024/25

  1. 🧍 Jogos como titular: 22
  2. Gols: 14
  3. 🅰️ Assistências: 9
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 87
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.2 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 2.1
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 17
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 2.6
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.9
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 2.3
  11. Nota Sofascore: 7.57

🗓️ 2025/26

  1. 🧍 Jogos como titular: 21
  2. Gols: 5
  3. 🅰️ Assistências: 7
  4. ⏱️ Minutos p/ participar de gol: 155
  5. 🎯 Finalizações/jogo: 2.8 (1.1 no gol)
  6. 🧠 Passes decisivos/jogo: 1.7
  7. 🔥 Grandes chances criadas: 9
  8. 🕺 Dribles certos/jogo: 2.5
  9. 💪 Duelos ganhos/jogo: 5.0
  10. 🟨 Faltas sofridas/jogo: 1.7
  11. Nota Sofascore: 7.16

Héctor Bellerín e Vini Jr disputam a bola na aprtida entre Real Madrid e Real Betis (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
circulo com pontos dentroTudo sobre

