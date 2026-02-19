Vítor Pereira estreia no Forest contra ex-clube pela Europa League

O Nottingham Forest viaja à Turquia para enfrentar o Fenerbahçe nesta quinta-feira (19), em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da Europa League. O confronto marca a estreia de Vítor Pereira como técnico do Forest, colocando-o imediatamente frente a frente com o clube que comandou em duas ocasiões anteriores, em 2015-16 e 2021.

Mudança de comando e instabilidade

A chegada de Vítor Pereira ocorre após uma semana turbulenta para o clube inglês. O proprietário Evangelos Marinakis demitiu Sean Dyche poucas horas após um empate em 0 a 0 contra o Wolves, resultado que manteve a equipe apenas três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League.

Conforme dados da Opta, o Forest registrou 35 finalizações e um xG (gols esperados) de 2,55, mas não conseguiu marcar. Pereira é o quarto treinador permanente do Nottingham Forest nesta temporada, um recorde para um clube da primeira divisão inglesa.

Equilíbrio estatístico e retrospecto

Segundo as projeções do supercomputador da Opta, o duelo é extremamente equilibrado: o Fenerbahçe vence em 37,1% das simulações, enquanto o Nottingham Forest tem 36,6% de chances de vitória. Este será o primeiro encontro oficial entre as duas equipes. Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o Forest apresenta números sólidos na Europa League:

A equipe marcou 15 gols em oito jogos, a segunda melhor marca de sua história em competições continentais. Na fase de grupos, o time inglês liderou a estatística de gols esperados (17,6 xG) e teve a melhor defesa em termos de gols esperados contra (5,3 xG).

Destaques individuais

O atacante brasileiro Igor Jesus é a principal esperança de gols do Forest. Com seis gols na atual edição da Liga Europa, ele igualou o recorde do clube em uma única campanha europeia, estabelecido por Garry Birtles na temporada 1978-79.

Pelo lado do Fenerbahçe, agora comandado por Domenico Tedesco, o elenco conta com nomes experientes como Fred, Anderson Talisca, N'Golo Kanté, Ederson e o ex-jogador do Real Madrid, Marco Asensio.

Igor Jesus comemorando o gol marcado na vitória do Nottingham Forest sobre o Porto (Foto: Oli Scarff/AFP)

