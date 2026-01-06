menu hamburguer
'Contratação de ano novo': jornal espanhol destaca fase de brasileiro no Real Madrid

Rodrygo distribuiu duas assistências oriundas de bola parada na partida contra o Betis

Dia 06/01/2026
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BETIS
imagem cameraRicardo Rodríguez, do Real Betis, disputa a bola com Rodrygo, do Real Madrid, em partida válida pela La Liga 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
O Real Madrid venceu o Real Betis por 5 a 1, em partida válida pela 18ª rodada de La Liga, neste domingo (4), no Santiago Bernabéu, em Madri. Na estreia do ano, Gonzalo García marcou três gols, enquanto Fran García e Raúl Asencio completaram o placar. Outros desempenhos na exibição também atraíram atenção e podem representar boas notícias para o técnico Xabi Alonso ao longo da temporada, segundo o jornal espanhol "As".

Além dos nomes mais evidentes, o veículo destacou três atletas na partida: Eduardo Camavinga e Jude Bellingham no meio-campo, e o atacante Rodrygo. Para o "As", a primeira exibição do camisa 11 no ano confirmou sua retomada à melhor forma sob o comando de Alonso. O brasileiro se destacou nas bolas paradas e foi responsável por duas assistências dos cinco gols marcados pelo Madrid, no primeiro e no terceiro gol, anotados por Gonzalo e Asencio, respectivamente.

Com essas contribuições, Rodrygo participou de cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Real, sendo dois marcados contra Manchester City e Alavés, e três assistências. Ele mantém sua boa fase atuando pela ponta direita, posição que ocupava nos tempos de Carlo Ancelotti no clube, embora sempre tenha demonstrado preferência pela esquerda, preenchida historicamente por Vini Jr. Após disputas internas entre os brasileiros, o cenário parece manter-se semelhante ao dos anos anteriores, com o camisa 7 na esquerda e o compatriota na direita. A seguir, confira a repercussão do "As" sobre Rodrygo após a partida entre Madrid e Betis:

Jornal &quot;As&quot; sobre a atuação de Rodrygo na partida entre Real madrid e Real Betis (Foto: Reprodução/As)
Jornal "As" sobre a atuação de Rodrygo na partida entre Real madrid e Real Betis (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Três "contratações" para o ano novo (título). A primeira partida do Real Madrid em 2026 revelou o melhor de jogadores como Rodrygo, Camavinga e Bellingham (subtítulo).

Reconstrução da confiança ☑️

— A atuação do brasileiro foi mais uma confirmação do que um ponto de virada. O paulistano encerrou o ano em ascensão após alguns meses difíceis, nos quais lutou por tempo de jogo e os gols lhe escaparam. Ele confirmou essa recuperação contra o Betis. Sem Güler, Rodrygo assumiu as bolas paradas e deu resultado para o Real Madrid. Ele cobrou uma falta que resultou no primeiro gol do hat-trick de Gonzalo e um escanteio que permitiu a Asensio marcar seu primeiro gol com a equipe principal.

— Com esses dois gols do brasileiro, Rodrygo participou de cinco gols em seus últimos cinco jogos pelo Real Madrid: dois gols (contra Manchester City e Alavés) e três assistências. Uma mudança radical: em suas 36 partidas anteriores pelo clube, ele tinha apenas um gol e três assistências, segundo dados da Opta. A confiança de Xabi Alonso tem sido fundamental para ajudar Rodrygo a reencontrar sua melhor forma, finalmente encontrando seu lugar na ponta direita.

Rodrygo celebra gol do Real Madrid na partida contra o Manchester City, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Rodrygo celebra gol do Real Madrid na partida contra o Manchester City, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

